Heute stellt die HNF GmbH das HNF-NICOLAI XF3 Adventure vor. Diese Pressemitteilung erhalten Sie zeitgleich mit der Veröffentlichung des Bikes auf unserer Website. Ab Montag kann das XF3 überall in Deutschland Probe gefahren werden.



Mit einen in Deutschland von Hand gefertigten Full-Suspension-Rahmen und kompromisslosen High-End-Komponenten trägt das XF3 Adventure zwar unverkennbar die Gene aus dem Offroad- und Downhill-Bereich in sich. Zusätzlich wurde es durch das Hinzufügen einer umfangreichen Komfort-Ausstattung für die Nutzung im Alltag und auf Reisen optimiert.



Die gesamten Komponenten sind markentypisch hochwertig: Die elektronische Rohloff E14 Nabenschaltung, der stärkste Bosch CX Motor und der quasi wartungsfreie Gates CDX Riemen garantieren optimale Kraftübertragung bei extremer Langlebigkeit, während der leistungsstarke Bosch DualBattery Akku mit 1125 Wh die maximale Reichweite in der E-MTB Klasse bietet. Und mit langen Federwegen, welche man sonst nur aus dem Leistungssport-Bereich-kennt, sorgt das RockShox Lyric/Cane Creek Fahrwerk für ultimativen Fahrkomfort. Feinfühlig ansprechende 170 mm vorn und 140 mm hinten entschärfen selbst die steilste Treppe und den härtesten Trail.



SCHWEISSTECHNIK



Durch eine sehr langsame Schweißgeschwindigkeit entstehen beim WIG Schweißen die für NICOLAI typischen sehr gleichmäßig und flach geschuppten Schweißnähte, die im Gegensatz zu aufgetragenen Nähten eine tiefe Verschmelzung des Materials zur Folge haben.



PRÄZISION



Für eine ein formschlüssig verschiebbares, austauschbares Ausfallende sowie zur Spur- und Sturzeinstellung wird der XF3 Rahmen mit dem RADO - REAR ALIGNING DROPOUT ausgerüstet. Durch die unterschiedlich gefrästen, rechten Ausfallenden, welche zum Justieren des Sturzes dienen, muss das Heck nach der Montage nur noch gering nachgerichtet werden. Das entlastet das Material.



INTEGRATION



Das charakteristische Design des HNF-NICOLAI XF3 Rahmen aus 7000er Aluminium wird durch ein ebenso innovatives wie aufwendiges Strangpressverfahren erreicht. Das massiv wirkende, aber dennoch sehr leichte Mehrkammerrohr ist überaus verwindungssteif.



VARIABILITÄT



Wer die Rahmengeometrie gemäß individueller Präferenz oder im Hinblick auf die Reifenwahl anpassen möchte, dem bieten unterschiedliche Mutatoren und die längenverstellbaren Fachwerk– Druckstreben (ET–KEY) an der Hinterbauschwinge weitere Optimierungsmöglichkeiten.



LAGERTECHNIK



Der Hinterbau eines vollgefederten Bikes ist kein statisches Bauteil; es ist im Fahrbetrieb extremen Belastungen ausgesetzt. Kritische Punkte sind die Kugellager, die für ein geringes Losbrechmoment und optimales Ansprechverhalten des Fahrwerks sorgen. Um die Wartungsintervalle des Rahmens zu verlängern, wird beim XF3 auf hochbelastbare, vollrollige und vierfach gedichtete Schrägkugellager gesetzt.



TECH SPECS



Rahmen

MTB Made in Germany by Nicolai 27,5'' M (bis 170cm) / L (bis 185cm) / XL (ab 185cm)



Motor

Bosch Performance CX 25 Gen4



Gabel

Rock Shox Lyrik Select+ 160mm, SA, BOOST



Akku

Bosch PowerTube 625 Wh Unterrohr, Bosch PowerTube 500Wh Oberrohr



Display

Bosch Kiox



Antrieb

Gates Carbon Drive



Kettenblatt

Gates CDX 50T für Bosch



Riemen

Gates Carbon Drive Belt 128T



Kassette

Gates CDX 20T



Bremsen

Magura MT5, VR = 203mm, HR = 180mm



Schaltung

Rohloff Speedhub 500 E14



Schalthebel

Rohloff e14



Vorbau

Satori Limes



Lenker

Satori MTB Deviant 720mm



Sattel

Ergon SMA-30



Sattelstütze

Bikeyoke Revive 2.0 160mm



Kurbel

Miranda Delta



Pedale

VP Components Pedale MTB VP-531



Schutzblech | Gepäckträger

SKS Bluemels 75U Schutzblechset / Racktime Gepäckträger



Beleuchtung

Supernova M99 mini pro 25



Reifen

Continental Der Baron Projekt ProTection Apex 27.5x2,6"



Max. Geschwindigkeit Pedelec

bis 25 km/h



Farbe

schwarz matt



Gewicht | Zul. Gesamtgewicht

ca. 32 kg | 150 kg



UVP Pedelec

€ 9.995,- inkl 19% MWSt.

