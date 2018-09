Der Kasper - Ein Beispiel globalen Kulturtransfers

20.09.18

Kasper global!

Spaßmacher und ihre internationalen Verwandtschaften.

Ausstellung im Rahmen des europäischen Kulturerbejahres 2018 unter dem Motto „Sharing Heritage“ – Gemeinsames Kulturerbe. Laufzeit: 28.9.2018-29.4.2019

Eröffnung am Donnerstag, den 27.9.2018 von 13 bis 17 Uhr



Es lässt sich wohl nicht präzise festlegen, woher das Puppenspiel kommt und wann es zuerst praktiziert wurde. Indien, das antike Griechenland oder der asiatische Raum werden häufig als Ursprungskontexte genannt. Genau lassen sich meist aber nur spezielle Hauptformen des Puppenspiels, wie Handpuppen, Stockpuppen oder Marionetten ihren geografischen und kulturellen Ursprüngen zuordnen. Wahrscheinlich ist, dass sich das Puppenspiel unabhängig voneinander in unterschiedlichen Kulturen an unterschiedlichen Orten entwickelte, seine grundlegenden Ursprünge jedoch aus dem asiatischen Raum nach Europa gewandert sind. Das Wandern der Spielleute und die große Mobilität des „kleinen“ Puppen-Theaters im Vergleich zu den „großen“ Bühnen trugen ihren Teil dazu bei, dass vor allem das Puppentheater einen regen kulturellen Austausch beförderte und Figuren wie Inhalte durch die verschiedenen Kulturen transportierte.



Zentral für das Puppentheater ist die Figur des Spaßmachers, für den im deutschsprachigen Raum bis heute die Figur des „Kaspers“ steht. „Sich zum Kasper machen“ – eine immer noch gebräuchliche Redewendung.



Die komische Figur, ob als Handpuppe, Marionette, Schattenspiel- oder Stabfigur, existiert in fast allen Kulturen der Welt und es lassen sich zahlreiche „Verwandtschaften“ und Kulturtransfers feststellen. So liegen auch die Ursprünge des deutschsprachigen Kaspers in gemeinsamen europäischen Wurzeln. Für die europäische Tradition bilden vor allem die komischen Figurentypen der comedia dell‘arte und deren französischer Handpuppenabkömmling der „Polichinelle“ genau wie der englische „Punch“ einen verwandtschaftlichen Ursprung.



Zum Ende des 19. Jahrhunderts wandert das Handpuppenspiel vom öffentlichen Schauspiel auf dem Marktplatz in die Kinderzimmer. Auch wenn das Handpuppensiel bis heute als künstlerisches Puppentheater auch für Erwachsene eine starke Tradition hat, gilt der Kasper etwa seit dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts überwiegend als „Kindertheaterfigur“. Der Kasper wird im 20. Jahrhundert vom einst prügelnden Säufer zur moralischen Erziehungsfigur und findet in dieser Rolle bis heute immer wieder neue Anwendungsformen, sei es als „Verkehrskasper“ oder etwa als „Fu“ die Handpuppe, die seit den 1970er Jahren Kindern das Lesen und Schreiben näher bringen sollte.



Für die Ausstellung kann sich das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum auf Leihgaben des Theaterfigurenmuseums Lübeck, des Theaterinstituts aus Jaroslawl, der exzellenten Sammlung von Doris und Gerhard Schulz-Wahle sowie einer großzügigen Schenkung aus der Sammlung Schwalm sowie weiterer privater Schenkungen stützen. Ihnen allen sei herzlich gedankt für ihre Großzügigkeit.



Ermöglicht hat diese Ausstellung die Wolfgang Arnim Nagel-Stiftung sowie der Lions Club Hanau Schloss Philippsruhe, auch dafür danken wir herzlich.



Begleitprogramm



Die Ausstellung stellt sich unter das Motto des Europäischen Kulturerbejahres „Sharing Heritage“ und wird in ihrem Begleitprogramm Länderschwerpunkte setzen, zu denen jeweils Stücke in Originalsprache zur Aufführung kommen und gemeinsam mit Kulturvereinen und Partnerschaftsvereinen kleine Länderbuffets organisiert werden. Das Museum möchte auf diese Weise die Auseinandersetzung mit gemeinsamen kulturellen Traditionen und Praktiken fördern und den interkulturellen Austausch anregen.



Das erste Stück in dieser Reihe „Das Narrenschiff“ wird aufgeführt von Studenten des Theaterinstituts Jaroslawl unter Leitung von Vjacheslav Borisov, am Dienstag, den 2. Oktober 2018 um 19 Uhr. In Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Freundschaft mit Jaroslawl e.V. bieten wir im Anschluss außerdem ein kleines Länderbuffet.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.HPuSM.de

