Henkell Freixenet

Prickelnde Reise um die Welt: Henkell Piccolo on Tour

Mit Henkells „Kleinem“ geht jetzt der einzig echte „Piccolo“ auf große Fahrt: Die erste internationale Kampagne für die 0,2-l-Kleinflasche von Henkell lädt dazu ein, rund um den Globus prickelnde Momente mit Deutschlands meistexportierter Sektmarke zu erleben – und mit anderen zu teilen. Denn Henkell im Kleinformat passt in jede Tasche und lässt sich damit ganz unkompliziert an jedem Ort genießen. Henkell-Fans in aller Welt sind dazu aufgerufen, ihr Lieblingsgetränk überall dort zu fotografieren, wo das Leben mit Henkell Piccolo spielt – ob auf der Städtetour, beim Chillen am Strand und Grillen mit guten Freunden oder einfach mit der besten Freundin auf dem Balkon.



Erste internationale Piccolo-Promotion-Aktion



„Piccolo on Tour“ wird in zahlreichen Ländern individuell mit originellen Aktionen umgesetzt. In Deutschland sind Sekt-Fans zwischen Juni und August 2019 dazu eingeladen, ihr Lieblings-Piccolo-Bild auf ihren Social-Media-Kanälen mit dem Hashtag #PiccoloOnTour zu posten. Unter allen Teilnehmern werden hochwertige Preise verlost, u. a. ein Reisegutschein im Wert von 2.000 Euro. Die Kampagne wird weltweit durch umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen unterstützt – von Marketing-Tools über PR bis hin zu Social-Media- und reichweitenstarken Influencer-Kooperationen.



Henkell – der Erfinder des „Piccolos“



Der Name Piccolo – jedem ein Begriff für Sekt in der 0,2-l-Kleinflasche – ist seit 1935 für Henkell geschützt. Der eifrige kleine Kellnerlehrling wurde die dominierende Werbefigur für Henkell Trocken Piccolo und Namensgeber für die erfolgreiche 0,2-l-Flasche. Die Liebe zu Sekt trotz schmalen Geldbeutels führte in den 50er- und 60er-Jahren zu einem wahren „Piccolo“-Boom. „Piccolo“ wurde zum Kategorie-Begriff für diese kleine Sektflaschengröße. Der einzig wahre „Piccolo“ kommt allerdings aus dem Hause Henkell.

