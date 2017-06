Hengststation Maas J. Hell - Fohlenchampionat und Brenntermin

Das wird turbulent: Am 28. Juni lädt die Hengststation Maas J. Hell GmbH in Klein Offenseth ab 14.30 Uhr zum Fohlenchampionat und zum Brenntermin des Körbezirks Pinneberg ein. Auf der renommierten Station sind dann Züchter, Stuten und Fohlen des aktuellen Jahrganges herzlich willkommen. Schau und Brenntermin sind seit Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Hengststation Maas J. Hell und auch 2017 gibt ee beim Fohlenchampionat der Hengststation Maas J. Hell wertvolle Sachpreise und Deckgeldgutscheine in Höhe von 5000 Euro.



Das Championat ist offen für alle Nachkommen von Hengsten, die zur Holsteiner Zucht zugelassen sind. Bewertet wird nach Stut- und Hengstfohlen getrennt. Zusätzlich haben Aussteller der Fohlen die Möglichkeit des freien Verkaufs im Rahmen des Fohlenchampionats und Brenntermins. Eine hochwillkommene Offerte, sind doch in den vergangenen Jahren bereits etliche Fohlen im Rahmen der Schau bereits an neue Besitzer veräußert worden.



Die gastronomische Versorgung ist gewährleistet, Besucher sind herzlich willkommen bei freiem Eintritt. Auf der website www.stallhell.de finden Züchter und Aussteller das Anmeldeformular mit allen Details.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren