Eibach Ford Focus RS wird bei der ADAC Rallye Deutschland versteigert

Eibach versteigert sein Projektauto von 2016 bei der ADAC Rallye Deutschland

In Kooperation mit dem Rallye Magazin und dem ADAC wird der Ford Focus RS auf ebay versteigert

ab heute kann unter www.eibach.com/versteigerung-focus-rs mit geboten werden

Ein Teil des Erlöses wird dem Kinderhospiz Balthasar gespendet

Livestream auf Facebook: Moderator Niki Schelle begleitet die Auktion live vor Ort





Eibach versteigert sein Projektauto aus dem Jahr 2016 für einen guten Zweck. Anlässlich der ADAC Rallye Deutschland, welche vom 17. bis 20. August 2017 im Saarland stattfindet, wird der 350 PS starke Ford Focus RS auf dem Auktionsportal ebay unter den Hammer gehen. Der Erlös der Auktion kommt unter anderem dem Kinderhospiz Balthasar in Olpe zugute.



Der leistungsstarke und kompakte Ford Focus RS, dessen Rallye-Äquivalent mit dem Eibach Official Team M-Sport erfolgreich unterwegs ist, zeichnet sich durch eine besonders dynamische Kurvenlage aus. Die Eibach Pro-Kit Performance Fahrwerksfedern holen den RS nicht nur 20 Millimeter näher an den Asphalt, sondern reduzieren auch die Rollneigung der Karosserie bei Kurvenfahrten sowie das Eintauchen beim Bremsen. Eibach Pro-Spacer Spurverbreiterungen aus hochfestem Aluminium verleihen dem kleinen Sportler zusätzlich eine stabilere Spur und eine noch souveränere Optik. Ein Straßenfahrzeug, das mit so viel Power und Performance glänzt, darf sich sicher mit Fug und Recht auch ein wenig Rallye-Ornat gönnen. Die Folierung des Focus RS von Eibach lehnt sich deshalb an die offiziellen Designs von M-Sport an. Ein Tuning-Katalysator von Projektpartner HJS, der sich perfekt mit jeder Art von Sportabgasanlage kombinieren lässt, sorgt für einen um 35% niedrigeren Abgasgegendruck. OZ und Michelin sind ebenfalls am Projekt beteiligt und halten für den Focus RS mit den Pilot Super Sport und der Cup-Variante in der Größe 235/35 ZR19 auf dem Raddesign OZ Leggera HLT in 8x19 Zoll ein optimal abgestimmtes Setup für die Straße sowie für die Rennstrecke bereit. Das Fahrzeug wird vor Ort von den Fahrern von M-Sport handsigniert, darunter der mehrfache Weltmeister Sebastien Ogier und Ott Tänak.



Wer dieses Traumfahrzeug besitzen möchte, kann ab sofort unter www.eibach.com/versteigerung-focus mitbieten. Die Versteigerung wird bis einschließlich 17.08.17 um 14:30 Uhr laufen und das Finale bei der ADAC Rallye Deutschland live auf der Facebook Seite des Rallye Magazins übertragen. Auf der Bühne im Servicepark am Bostalsee fiebert Moderator Niki Schelle in den letzten 30 Minuten der Auktion live auf der Bühne mit und gibt schließlich den Gewinner bekannt.



Teilnahmebedingungen unter http://pages.ebay.de/de/de-DE/help/policies/user-agreement.html

Heinrich Eibach GmbH

Eibach genießt weltweit den Ruf eines führenden Herstellers von hochwertigen Federungs- und Fahrwerkssystemen sowie technischen Spezialfedern für anspruchsvolle Anwendungen. Das Einsatzspektrum ist sehr breit gefächert: Es umfasst nahezu alle Bereiche der Industrie- und Automobiltechnik. Eibach verbindet höchste Qualität mit größtmöglicher Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, sowohl bei kleineren Losgrößen bis hin zu größeren Serien. Das Familienunternehmen ist mit eigenen Produktionswerken in Europa (Finnentrop, Deutschland), Nordamerika (Corona, CA, USA) und Asien (Taicang, China) sowie mit eigenen Engineering- und Vertriebsfirmen in Australien, England und Südafrika vertreten. In weiteren 80 Ländern betreut Eibach Kunden mit der Unterstützung durch regionale Partner.



Website: www.eibach.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren