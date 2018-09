Weiße Burgunder-Weinprobe: Kritische Gaumen überrascht vom hohen Niveau

10.09.18

Mit einer Weiße Burgunder-Verkostung wurden die schon legendären Weinproben auf dem Heilbronner Weindorf in diesem Jahr fortgesetzt. Eine eigentlich „exotische Probe“, wie aufgrund der geringen Rebfläche in Württemberg mit rund 200 Hektar und im Heilbronner Raum mit etwa fünfzig Hektar angemerkt wurde. Deutlich unterstrichen wurde zugleich von mehreren Seiten, dass aufgrund der Klimaverschiebungen die „Aufsteiger am deutschen Weinhimmel“ deutlich mehr an Bedeutung gewinnen werden. Einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Weinprobe ein hohes Niveau hatte.



Drei Sieger wurden gekürt, wobei Nuancen in der Bewertung den Ausschlag in der Platzierung der zur Verkostung anstehenden neun Grauburgunder, vier Weißburgunder, zwei Chardonnays sowie zwei Cuvées Chardonnay mit Weißburgunder gaben.



Ein Weißer Burgunder auf dem obersten Podestplatz



Platz 1 ging an den „2015 Heilbronner Hinterer Hundsberg Weißer Burgunder“, ein Qualitätswein des Heilbronner Weinguts G.A. Heinrich. Dem Sieger in der Punktezahl am nächsten kam der „2016 Chardonnay mit Weißburgunder“, ein trockener, im Barrique gereifter Qualitätswein der Grantschen Weine. Platz drei errang das Weingut Kistenmacher-Hengerer mit „2016er Grauer Burgunder „VI“ trocken – Heilbronner Stiftsberg – VDP. Erste Lage“. Die Preisverleihung erfolgte am Montagabend inmitten des Heilbronner Weindorfes und unter dem Beifall zahlreicher interessierter Besucher.



Alle verkosteten Weine im Weindorf-Angebot



Jeder Weinstand beim 48. Heilbronner Weindorf hatte im Vorfeld die Möglichkeit, sich mit einem auf dem Weindorf ausgeschenkten Wein dieser Rebsorten der Probe zu stellen, die von der Weindorfgemeinschaft, der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) und dem Verkehrsverein Heilbronn organisiert wird – und wie Karl Seiter von Seiten des Weinbaus, Nico Weinmann für den Verkehrsverein und Steffen Schoch von der HMG unterstrichen, auch Auswirkung auf die angebotenen Weine und deren hervorragenden Ruf hat.



Jury aus Profis und Verbrauchern



55 Juroren, hälftig Profis im Weingeschäft, hälftig Genießer und Verbraucher, verkosteten unter der fachkundigen Anleitung von Hanns-Christoph Schiefer von der Weinbauschule Weinsberg und seit 2012 vom Regierungspräsidium Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Weinbau die siebzehn Weine. Vorbereitet wurde die Probe von Justin Kircher, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg, und Wengerter Martin Heinrich vom Weingut G.A. Heinrich, der aufforderte: „Die Mutigen von heute legen die Standards von morgen fest!“



Weindorf noch bis 16. September



Noch bis 16. September werden an 19 Weinprobierständen von rund dreißig Anbietern auf dem Heilbronner Weindorf 355 Weine, Sekte und Seccos angeboten. Auswählen können die Besucher aus 131 Weißweinen, 64 Weißherbst/Rosé sowie 135 Rotweinen. Das Zehntele, zum Beispiel im klassischen Stil-Glas mit dem neuen Herz-Logo, beginnt bei zwei Euro. Auch alkoholfrei besteht eine große Auswahl unter sechs Weinen, 13 Traubensäften sowie vier Seccos. Breit ist auch das Sortiment an Speisen, von Streetfood bis zu schwäbischen Klassikern. Beim abwechslungsreichen Rahmenprogramm im Weindorf rund um das Rathaus werden täglich fünf Bühnen in unterschiedlichen Musikrichtungen bespielt.

