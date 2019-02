HEAG mobilo repariert Fahrleitungsabriss

08.02.19

Ein Baustellenfahrzeug in der Heidelberger Straße im Bereich der Haltestelle „Eschollbrücker Straße“ hatte am heutigen Freitag (8.) gegen 13 Uhr die Fahrleitung der Straßenbahn beschädigt.



Die Monteure der HEAG mobilo konnten den Schaden bereits am Nachmittag wieder beheben, so dass ab 15.30 Uhr die Straßenbahnen der Linien 6 und 7 wieder regulär verkehrten.



Für die Dauer der Reparatur setzte das Unternehmen für die Beförderung der Fahrgäste Ersatzbusse und Taxen ein.



www.heagmobilo.de

