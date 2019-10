Pressemitteilung BoxID: 773463 (Haus & Grund Schleswig-Holstein - Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.)

Haus & Grund zur Bundesratsinitiative zur Bekämpfung überhöhter Mietpreise

Die Landesregierung hat heute endgültig beschlossen, die Mietpreisbremse zum 30. November 2019 abzuschaffen. Gleichzeitig hat sich das Kabinett auf eine Bundesratsinitiative zur Bekämpfung überhöhter Mietpreise verständigt. Die von Schleswig-Holstein nun vorgeschlagene neue Regelung in § 556h Bürgerliches Gesetzbuch soll künftig einen Schutz gegen überhöhte Mietpreise gewähren.



Dazu erklärte Alexander Blažek, Vorsitzender des Grundeigentümerverbands Haus & Grund Schleswig-Holstein, wörtlich:



„Ein Kompromiss, mit dem alle Seiten unzufrieden sind, soll ja bekanntlich gut sein. Die endgültige Abschaffung der nutzlosen Mietpreisbremse zeigt, wie sachorientiert Jamaika gute Wohnungspolitik macht. Niemand aus der Zielgruppe mit geringen Einkommen hat aufgrund der Mietpreisbremse eine bezahlbare Wohnung bekommen. Daran sollten sich die GroKo und noch mehr der Berliner Senat ein Beispiel nehmen, die augenscheinlich nur an Schlagzeilen- und Klientelpolitik interessiert sind. Der Wohnungsmarkt entspannt sich nur aufgrund eines größeren Angebots an Wohnraum und nicht durch Regulierung. Das heißt nach wie vor „Bauen, bauen, bauen“! Den Wohnungsbau hat die Jamaikakoalition zum Beispiel erleichtert, in dem die neue Landesbauordnung den Dachgeschossausbau vereinfacht.



Die Bundesratsinitiative zur Bekämpfung überhöhter Mietpreise ist für die Vermieter eine bittere Pille, die für die Abschaffung der Mietpreisbremse wohl oder übel geschluckt werden muss. Der bestehende § 5 Wirtschaftsstrafgesetz wäre ausreichend gewesen, um schwarze Schafe – die sogenannten Miethaie – zu bestrafen. Der Entwurf zu § 556 h Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – die Mietpreisüberhöhung – birgt die Gefahr vermehrter gerichtlicher Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern. Der Ausgang dieser Gerichtsverfahren ist allerdings höchst ungewiss, weil die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete als Maßstab ohne Mietspiegel für die Mietparteien kaum feststellbar ist. Mietspiegel gibt es in Schleswig-Holstein jedoch nur in Kiel, Lübeck, Norderstedt und Neumünster.

