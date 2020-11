.





Fünf Harley-Davidson-Veranstaltungen im Projektstadium

Durchführung vorbehaltlich der Möglichkeiten im Jahr 2021





Tourneen abgesagt, Messen gecancelt, Konzerte abgeblasen und Filmstarts verschoben – ein winziges Virus hat 2020 die Welt verändert. Abstand, Hygiene und Maske werden unser Leben aber nicht auf ewig bestimmen und Psychologen meinen, dass persönlicher Kontakt in der Wertschätzung steigen werde, wenn die Pandemie erst überwunden ist.



Das glaubt man im Hause Harley-Davidson ebenfalls und freut sich bereits riesig auf den Tag, an dem sich Mitarbeiter und Kunden wieder Auge in Auge begegnen können und Virusfrust durch Lebenslust ersetzt wird. Daher plant das Harley-Team schon jetzt die Events des Jahres 2021: Zuversicht gegen Unsicherheit! „Auch wir haben keine Glaskugel und wissen nicht, wie sich die Lage im kommenden Jahr entwickeln wird“, betont Lisa Wacha, Lead Customer Experience bei der Harley-Davidson Germany GmbH, „aber wir bleiben opti­mistisch!“



So arbeitet man derzeit an der 29. European H.O.G. Rally, die vom 10. bis zum 13. Juni im slowenischen Portoroz steigen soll. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung könnten die Hamburg Harley Days vom 25. bis zum 27. Juni die Hansestadt rocken. Vom 2. bis zum 4. Juli sind im mediterranen Lugano die Swiss Harley Days geplant und vom 23. bis zum 25. Juli soll es in der sächsischen Landeshauptstadt bei den Harley Days Dresden rundgehen. Auch die European Bike Week ist schon projektiert: Für „Faak“ sollte man sich den 7. bis 12. September notieren. „Natürlich alles unter Vorbehalt“, ergänzt Wacha, „denn wir beobachten die Lage genau, um bei Bedarf vorbereitet zu sein.“



Sobald es weitere News zum Thema Events gibt, verspricht Harley-Davidson, sie sofort über die klassischen Medien zu verbreiten sowie über Social Media, Newsletter und die eigene Website www.Harley-Davidson.com zu kommuni­zieren.

