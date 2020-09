Die neue Vanocker Jacke für sie und ihn bietet zahlreiche sinnvolle Features

Dazu passt der neue Vanocker Helm in zwei Farbausführungen





Schon der reisefreudige Oberpoet Goethe wusste: „Unvorbereitetes Wegeilen bringt unglückliche Wiederkehr.“ Schließlich sollte man sich unterwegs auf so einiges gefasst machen. Auf Regen etwa, auf Eiseskälte und natürlich auch auf sengende Hitze. Weil dem Reisenden selbst heute noch die Wahl der richtigen Bekleidung schwerfällt, finden Fans der Motorradmarke aus Milwaukee, Wisconsin, ab sofort neue textile Funktions­bekleidung im Fashionsortiment vor, die den unterschiedlichsten Wetterbe­dingungen Rechnung trägt.



Dazu gehört das wasserdichte und atmungsaktive Vanocker Waterproof Riding Jacket. Es verfügt sowohl über verschließbare Belüftungsöffnungen auf der Brust, dem Rücken und unter den Achseln, die für einen kühlenden Luftstrom sorgen, wenn das Quecksilber unbarmherzig steigt, als auch über ein entnehm­bares Steppfutter mit 3M Thinsulate, das bei frostigem Wetter mollig warm hält. Damit Regen keine Chance hat, sind auch die Nähte und die Reißverschlüsse wasserdicht ausgelegt. Der Zweiwegefrontreißverschluss, einstellbare Man­schetten, die vorgeformten Ärmel und der Hüftgurt tragen zum Komfort bei. Reflektierende Graphics, Verstärkungen an Ellbogen, Unterarmen und Schul­tern sowie Ellbogen- und Schulterprotektoren sorgen für Sicherheit. In die Rückentasche kann ein optional erhältlicher Protektor von Dainese integriert werden.



Das Vanocker Waterproof Riding Jacket gibt’s in einem Damen- (Best.-Nr. 98134-20EW; ab 392 €; XS-2XL) und einem Herrenschnitt (Best.-Nr. 98125-20EM; ab 437 €; S-5XL).



Perfekt passt dazu der Vanocker J08 Modular Helmet mit einer Schale aus Fiberglas und Spectra Fiber. Um ein angenehmes Raumgefühl zu erzeugen, ist er mit einem kraftfest beschichteten Bubble-Visier ausgerüstet. Belüftungs­öffnungen und eine integrierte Sonnenblende machen ihn hochsommertauglich und sein feuchtigkeitsabsorbierendes sowie antimikrobielles Futter ist entnehm­bar und waschbar.



Der Vanocker J08 Modular Helmet ist in einer schwarzen (Best.-Nr. 98100-20VX; 529 €; XS-2XL) und einer zweifarbigen silber-weißen Version (Best.-Nr. 98101-20VX; 529 €; XS-2XL) erhältlich.



Die Helme und Jacken gibt’s nur beim Harley-Davidson Vertragshändler. Weitere Informationen findet man unter https://motorclothes.harley-davidson.eu.

(lifePR) (