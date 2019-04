Pressemitteilung BoxID: 748847 (Harley-Davidson Germany GmbH)

Make up your mind

Harley-Davidson bietet den Kunden 2019 zahlreiche Probefahrt-Events und Wiedereinsteigerkurse



Probefahrten bei der Road Experience und bei Harley on Tour

Dreistündige Grand-Touring-Erlebnisfahrten auf Reisemaschinen

„Back to Biking“-Kurse für Wiedereinsteiger ins Motorradhobby





Blond oder braun, Bier oder Wein, Berge oder Meer? Das Leben verlangt uns immer wieder schwerwiegende Entscheidungen ab. Wohl dem, der vorher die Chance zum Testen und Ausprobieren hatte. Das gilt nicht minder fürs Zweiradhobby. Hier lautet die drängende Frage: Welche ist die Richtige für mich? Klären lässt sich das nur bei einer ausgiebigen Probefahrt. Deshalb bietet Harley-Davidson den Kunden 2019 im Rahmen gleich mehrerer Demo-Ride-Aktionen die Möglichkeit, die aktuellen Modelle auf Herz und Nieren zu testen. Darüber hinaus bieten diese Veranstaltungen auch die perfekte Gelegenheit, Fragen zum Traumbike zu klären und sich umfassend beraten zu lassen.



Kostenlos und unverbindlich eine flammneue Harley-Davidson Probe fahren dürfen die Besucher der neuen Road Experience und die Gäste von Harley on Tour. Zu diesem Zweck rollen die tiefschwarzen Harley-Davidson Trucks, voll beladen mit Maschinen aus Milwaukee, auch 2019 wieder kreuz und quer durch die Republik. Bei der Road Experience machen sie Station auf Veranstaltungen und an attraktiven Treffpunkten. Bei Harley on Tour trifft man sie bei den Harley-Davidson Vertragshändlern, wo dann jeweils mehr als 20 Bikes für einen Ausritt bereitstehen – bei manchen Veranstaltungen sind sogar Einsteigertypen mit 48 PS dabei. Nur den Führerschein sollte man nicht vergessen. Helm, Jacke und Handschuhe gibt’s bei Bedarf vor Ort, unpassende Kleidung wie kurze Hosen und Flip-Flops ist selbstredend tabu.



Die Grand-Touring-Erlebnisfahrten richten sich an alle Fans der besonders reisetauglichen Maschinen im Portfolio der US-Marke. Diese exklusiven, rund dreistündigen Touren werden zum Preis von 59 Euro in kleinen, maximal acht Interessenten starken Gruppen durchgeführt, machen die Biker mit sämtlichen Features der Motorräder vertraut und wecken das Fernweh. Fragen bleiben hier definitiv keine offen!



Für alle Führerscheinbesitzer, die nach längerer Motorradabstinenz wieder in den Sattel steigen wollen, bietet sich ein „Back to Biking“-Wiedereinsteigerkurs an. Im Nu sind trübe Gedanken wie „Kann ich das überhaupt noch?“ vom Tisch gefegt, verloren geglaubtes Vertrauen in die eigenen Fahrkünste kehrt zurück und die Freude am wiederentdeckten Hobby wärmt die Seele. Die im überschaubaren Kreis von maximal zehn Teilnehmern und unter der Leitung von erfahrenen Instruktoren durchgeführten Kurse dauern rund vier Stunden und kosten 45 Euro. Auch bei diesen Veranstaltungen werden bei Bedarf Jacke, Handschuhe und Helm gestellt.



Wie es sich für Harley-Davidson gehört, sind all diese Angebote weder knochentrocken noch bierernst, vielmehr steht der Spaß im Vordergrund. Wer mehr erfahren will und nach Terminen und Orten sucht, findet Informationen auf der Website https://www.livetoride.de.

