Let there be Party

Harley-Davidson wird 115 Jahre alt – das wird gefeiert

Events, Partys und Bikerfeten von Sylt bis Mallorca





In den Jahren nach 1900, als die Motorisierung noch in den Kinderschuhen steckte, schossen Motorradhersteller wie Pilze aus dem Boden. Während US-Anbieter wie California, Marsh und Yale heute längst in Vergessenheit geraten sind, feierte manch andere Marke Jahre nach ihrem finanziellen Exitus eine erstaunliche Wiederauferstehung, wenn sich clevere Investoren des einstigen Wohlklangs ihres Namens besannen. Anders Harley-Davidson. Der Hersteller aus Milwaukee, Wisconsin, ist der einzige US-Anbieter, der die Zeit überdauert und kontinuierlich Motorräder produziert hat – seit nunmehr 115 Jahren. Das muss natürlich gefeiert werden. Deswegen sind etliche Harley Partys des Jahres 2018 dem Firmenjubiläum gewidmet, wobei jede Menge good Vibrations bei Benzingesprächen, Demo Rides, Musik und Entertainment vorprogrammiert sind.



Den Auftakt macht vom 31. Mai bis zum 3. Juni die Magic Bike Rüdesheim, bei der sich im Herzen des Motorradparadieses und UNESCO-Welterbes Mittel­rheintal ein heißer Liveact an den anderen reiht. Am zweiten Juniwochenende haben Harley Fans die Qual der Wahl: Während es die einen an den sonnigen Golfe de Saint-Tropez zieht, wo die Simple Minds das H.O.G. Euro Festival rocken, genießen die anderen auf der Summertime Party den unvergleichlichen Charme von Deutschlands Sehnsuchtsinsel Nummer eins, Sylt. Ebenfalls zeitgleich steigen die Benelux H.O.G. Rally im belgischen La Roche-en-Ardenne und der Kick-off-Event zur 2018er-Auflage der Charity-Tour Austria. Vom 22. bis zum 24. Juni startet dann Europas größter Biker-City-Event zum 15. Mal durch: Auf dem 40.000 Quadratmeter großen Gelände am Großmarkt und mit perfekter Sicht auf die Wahrzeichen der Hansestadt locken die Hamburg Harley Days in den Norden Deutschlands. Zwei Wochen später feiert die Harley Community zum ersten Mal in Prag. Vom 5. bis zum 8. Juli steigt dort nicht irgendeine Fete, sondern „die“ offizielle europäische Party zum 115. Geburtstag von Harley-Davidson. Tausende Bikes werden den Asphalt der tschechischen Hauptstadt zum Vibrieren bringen. Zum zweiten Mal trifft sich die motomobile Gemeinde in Sachsen – und zwar vom 3. bis zum 5. August bei den Dresden Harley Days. Dank ihrer strahlenden Schönheit ist die Landeshauptstadt an sich schon einen Besuch wert und das Sächsische Elbland dürfte Biker frappierend an die Toskana erinnern. Einen gänzlich anderen Charme verströmt die spektakuläre Industriekulisse des LWL-Industriemuseums Henrichshütte in Hattingen, wo am 5. August das Harley Meeting Ruhrpott stattfindet. Die 2018er-Auflage der Charity-Tour Austria startet vom 10. bis zum 15. August durch. Und während der Tross aus Chrom und Stahl für den guten Zweck durch die Alpenrepublik rollt, findet am 11. und 12. August im oberbayerischen Bad Tölz das Festival Harley Rock ’n’ Race statt. Nomen est omen: Blues, Rockabilly und Rock ’n’ Roll werden unmittelbar in die Beine gehen. Wer in den USA dabei sein will, wenn die Company ihren Geburtstag zelebriert, sollte sich das Wochenende vom 29. August bis zum 2. September vormerken. In Milwaukee, der Heimatstadt von Harley-Davidson, zu feiern, verspricht ein unvergessliches Erlebnis für V-Twin-Fans zu werden. In der ersten vollen Septemberwoche beschließt dann die European Bike Week den Reigen der 2018er-Events auf unserem Kontinent. Mit gutem Grund ist Faak den Harley Fahrern inzwischen weltweit ein Begriff. Wer nicht hierher fährt, ist einfach selbst schuld. Und danach ist Essig mit Motorradfahren? Nein, nicht ganz, denn es gibt ja noch SKS-Reisen. Die Westerwälder Zweiradprofis, seit Jahren Partner der Harley-Davidson Germany GmbH, verlängern die Saison im Oktober um den Rick’s Mountain Run im sonnigen Katalonien und im November um die beliebte Mallorca Bike Week. Beide Veranstaltungen sind ebenso als „Rundum-sorglos-Paket“ inklusive Motorradtransport konzipiert wie der Algarve Run, den SKS-Reisen im Juni anbietet. Eines ist sicher: In diesem reichhaltigen Event-Portfolio wird zweifellos jeder fündig!

Harley-Davidson Germany GmbH

Harley-Davidson, gegründet 1903 in Milwaukee, USA, stellt hubraumstarke Custom-, Cruising- und Touren-Motorräder der Baureihen Street, Sportster, Softail sowie Touring her und offeriert seinen Kunden eine umfangreiche Palette an Zubehör, Motorrad- und Freizeitkleidung sowie Accessoires. Weitere Informationen findet man auf www.harley-davidson.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren