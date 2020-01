Pressemitteilung BoxID: 781694 (Hanse Yachts AG)

Launch der neuen Sealine S430

Pünktlich zur boot 2020 in Düsseldorf präsentiert Sealine das neueste Modell der sportlichen S-Linie: die Sealine S430.



Getreu dem Kampagnen-Motto „Here comes the sun” bietet das offen gestaltete Cockpit der S430 alle Möglichkeiten um Sonne und Frischluft ausgiebig zu genießen. Das Dach lässt sich fast vollständig öffnen, während nach hinten abfallende Seitenfenster das Cockpit zusätzlich mit der Umgebung verschmelzen lassen. Werden das elektrische Schiebedach und das achterliche Soft-Top geschlossen, liegt das gesamte Cockpit gut geschützt im Schatten.



Die U-förmige Cockpit-Lounge ist variabel arrangierbar um je nach Bedarf den Zugang zur hydraulisch absenkbaren Badeplattform zu vereinfachen, kann aber auch zu einer großen Liegefläche umgestaltet werden. Vier Komfortsitze in Fahrtrichtung und eine Outdoor-Pantry runden das Fahrerlebnis auf der Sealine S430 ab.



Unter Deck umfasst der Wohnbereich einen weitläufigen Salon, der mit Designer-Sitzgruppe und einer voll ausgestatteten Pantry versehen ist. Zwei exklusive Doppelkojen, ein Bad sowie eine frei konfigurierbare Kabine an Backbord bieten viel Komfort und Platz für die gesamte Crew.



Weltpremiere feiert die Sealine S430 auf der Boat Show Palma vom 29. April bis 03. Mai 2020.



Spezifikationen



Standard Preis exkl. MwSt.: 409.950 €

Länge über alles: 13,55 m

Rumpflänge: 11,73 m

Breite: 4,20 m

Tiefgang: 0,94 m

Höhe mit Lichtmast: 4,09 m

Höhe ohne Lichtmast: 3,35 m

Benzintank: 900 l

Wassertank: 325 l

Verdrängung: 12,92 t

CE Kategorie: B

Max. Personen: 12



Standard Motoren

2 x Volvo Penta IPS 450 – Pod drive (680 PS) ca 28 Knoten

Optionale Motoren

2 x Volvo Penta IPS 500 – Pod drive (760 PS) ca 31 Knoten

2 x Volvo Penta IPS 600 – Pod drive (880 PS) ca 34 Knoten

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (