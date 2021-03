Die Corona-Pandemie hat Unternehmer in vielen Bereichen vor große Herausforderungen gestellt. Viel Flexibilität, innovative Ideen und kreative Lösungsansätze waren – und sind auch aktuell noch – gefragt. Das Projekt INDIKO, eine gemeinsame Initiative der Handwerkskammern aus Baden-Württemberg, sucht Unternehmer, die diese Schwierigkeiten erfolgreich meistern.



Bewerbung bis zum 10. März



Gemeinsam möchten die acht Kammern des Landes Best-Practice-Beispiele aus den verschiedenen Gewerken vorstellen, um die Innovationsfähigkeit des Handwerks ins Licht der Öffentlichkeit zur rücken und für das Unternehmertum in der Branche zu werben. Noch bis zum 10. März können sich baden-württembergische Handwerksbetriebe aller Größe bewerben, die mit innovativen und mutigen Ideen, digitalen Geschäftsmodellen, besonderen Kooperationen oder gewerkeübergreifender Zusammenarbeit eine gute Antwort auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gefunden haben und die herausfordernde Phase nach wie vor erfolgreich meistern.



Wie Betriebe profitieren



Unternehmer, die die Endauswahl erreichen, bekommen beispielsweise mit einem Imagefilm, einem Portrait auf den Internetseiten des baden-württembergischen Handwerks oder Hinweisen in der Berichterstattung mediale Aufmerksamkeit. Zudem erhalten sie eine offizielle INDIKO-Urkunde sowie ein digitales Label für die Firmen-website. Um voneinander zu lernen, können sich die Unternehmen über die Grenzen der Region hinaus mit anderen Firmen aus Baden-Württemberg vernetzen und bei einer Abschlussveranstaltung, voraussichtlich Ende des Jahres, persönlich kennenlernen.



Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular für das INDIKO-Projekt finden Sie online unter www.hwk-konstanz.de/indiko.



Ansprechpartner bei der Handwerkskammer ist Jan Benz, jan.benz@hwk-konstanz.de, Tel,: 07531-205-428.



Hintergründe zum Projekt



INDIKO steht für innovative, digitale Geschäftsmodelle und Kooperationsansätze, die Betriebe als strategische Antwort auf die Herausforderungen durch Covid-19 entwickelt haben. Das INDIKO-Projekt hat eine Laufzeit bis Dezember 2021 und wird vom baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert.

