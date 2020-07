Pressemitteilung BoxID: 806094 (Hallhuber GmbH)

New Shop. New Look! Neues Shoppingerlebnis auf hallhuber.com

Das Münchner Modeunternehmen HALLHUBER relauncht seinen neuen Online Shop und startet zudem die Zusammenarbeit mit einem neuen Logistikpartner. Hochwertig und kundenorientiert sorgt der neue Shop mit vielen Optimierungen für ein kundenzentriertes Premium-Shoppingerlebnis mit hoher Benutzerfreundlichkeit.



Zu den Neuerungen zählen das Full-Responsive-Design mit einem klaren Mobile-First-Ansatz, der das Einkaufen via mobiles Endgerät perfektioniert. Mit der Quick-Shop-Funktion legt die Kundin einen gewünschten Artikel direkt in den Warenkorb, ohne den Schritt über die Produktinformation machen zu müssen. Größere Produktbilder sowie ein optimiertes Suchfeld und mehr Filterfunktionen erleichtert das Finden des Lieblingsteils, indem die Artikel individuell nach Anlass, Farbe, Muster, Preis, Material und Länge sortiert werden können. Neu ist zudem der Verfügbarkeitsalarm, eine automatische Benachrichtigung, wenn der gewünschte Artikel wieder in der passenden Größe lieferbar ist. Darüber hinaus kann die Ware ab sofort auf den Aspekt der Nachhaltigkeit gefiltert werden – ganz nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen. Neben größeren Produktbildern sorgen auch Bewegtbilder sowie die breitere Ausspielung der Kollektionen, Trends, Anlässe und die Shop-the-looks für mehr Inspiration beim Shopping. Die Anreicherung des Online Shops durch interessanten und inspirierenden Content wird zusätzlich durch die Integration des HALLHUBER Styleblogs in Form eines Magazins ermöglicht.



Neues, effektives Shopsystem



Die Optimierungen im Frontend wurden durch große Veränderungen im Backend begleitet: Das neue Shopsystem iSHOP von novomind bietet ein einfaches und effektives Shop Management und erfüllt die Ansprüche des modernen Omnichannel-Commerce von HALLHUBER. Die E-Commerce-Agentur creativestyle hat diesen Optimierungsprozess unterstützt und begleitet. Für die grafische Gestaltung des neuen Online Shops war die Agentur für Digital Design, Büro112, zuständig. Im Vordergrund stand, ein Look-and-feel mit Premium-Charakter zu erschaffen, das schlicht und gleichzeitig funktional allen Ansprüchen der HALLHUBER Kundinnen gerecht wird.



Neuer, starker Logistikpartner



Mit der Wahl eines neuen Logistikpartners, investiert HALLHUBER zudem in eine stabile, unabhängige und zukunftsorientierte Infrastruktur. Der Full Service Logistikdienstleister FIEGE bietet effiziente Strukturen und die geeignete Funktionalität, unter anderem für eine sehr zuverlässige und schnelle Lieferung. Die Implementierung macht es HALLHUBER möglich Schritt für Schritt weitere Länder ins Portfolio aufzunehmen sowie die verschiedenen Kanäle zusammenzuführen.



„Wir haben für den Relaunch ein leistungsstarkes Set-up gewählt, mit dem wir bereit sind weiter zu wachsen“, sagt Andrea Wunschel, Director Online bei HALLHUBER. „Neben der Schnelligkeit in der Lieferung und der Warenverfügbarkeit leistet die Benutzerfreundlichkeit der Website sowie die Inspiration einen wichtigen Beitrag für den Erfolg des E-Commerce. Der neue Online Shop spiegelt die Bedürfnisse der HALLHUBER Kundin wider und beschert ihr vor allem auch in der mobilen Nutzung ein emotionales Einkaufserlebnis.“



Der HALLHUBER Online Shop ist neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in den Benelux- Ländern, Irland und Italien verfügbar. Weitere Länder werden nach und nach folgen.



„Der Relaunch des HALLHUBER Online Shops ist ein zentraler Baustein zur Stärkung der Marktposition von HALLHUBER im „Bridge-to-Premium“-Sektor. Mit dem neuen Shop bauen wir unser einheitliches Omnichannel-Konzept, das den Online Shop mit unseren Stores verbindet, weiterhin aus.“, sagt Rouven Angermann, CEO von HALLHUBER. „Zudem bildet das neue Logistikkonzept die Basis für unser weiteres Wachstum.“



Der strategische Fokus der Marke liegt auf der Ausrichtung aller Geschäftsfelder und Prozesse auf das bestehende, vertikale Geschäftsmodell und der konsequenten Umsetzung der Omnichannel-Strategie. Ziel ist es, die Marktbedeutung von HALLHUBER in Hinblick auf die Werte der Marke – stilweisend, premium feel, feminin und nahbar – konsequent zu untermauern und den Erwartungen der HALLHUBER Kundin, im „New Normal“ nachhaltig gerecht zu werden.



HALLHUBER startete im September 2011 mit dem Online-Geschäft. Im Geschäftsjahr 2018/19 (1.11.18 - 31.10.19) wurden 15 % des Gesamtumsatzes online erwirtschaftet. Ziel ist es, den Online-Anteil im nächsten Geschäftsjahr signifikant zu steigern.

