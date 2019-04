Pressemitteilung BoxID: 748878 (Haimspiel.de e.V.)

Oblinger verlängert um ein Jahr bis 2020

Die Kölner Haie haben den Vertrag von Stürmer Alex Oblinger um ein Jahr bis 2020 verlängert. Er hatte sich diesen Vertrag vor allem in den Playoffs verdient, als er mit seinem nimmermüden Einsatz auch die Vereinsverantwortlichen überzeugen konnte. Bis dahin stand der Haie-Stürmer dem Vernehmen nach auf der Kippe. In der letzten Saison erzielte er in 58 Spielen 16 Punkte (9 Tore, 7 Vorlagen).



Oblinger erfüllt in der regulären Saison mehrere Rollen



Bereits in der regulären Saison hatte Oblinger jede ihm zugeordnete Rolle im Team ausgeführt. Vor allem in der ersten Verletzungsphase der Kölner Haie wurde Oblinger mit hohen Eiszeiten eingesetzt. Er spielte neben seiner Reihe dann auch in Überzahl und nahm die Position direkt vor dem Tor ein. Der Club befürchtete zuerst noch, dass Oblinger den hohen Eiszeiten Tribut zollen wird. Doch der 30-jährige Stürmer hielt durch und war einer der wenigen Spieler, die alle Spiele der regulären Saison bestritten. Oblinger gilt mit seinem Einsatz auch als Vorbild für die jungen Spieler des KEC und konnte sich im Gesamtpaket durchsetzen gegen Kai Hospelt, der wiederum die Kölner Haie in Richtung Krefeld verlassen musste.



Mahon: “Auch ein wichtiger Faktor in der Kabine”



Haie-Sportdirektor Mark Mahon fasste die Saison von Oblinger ähnlich zusammen: “Alexander Oblinger hat in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auf dem Eis jede ihm zugedachte Rolle erfüllen kann. Sein einwandfreier Charakter ist ein wichtiger Faktor in der Kabine – auch als Vorbild für unsere jungen Spieler. Wir freuen uns, dass Alex auch in der kommenden Spielzeit in unseren Reihen steht”, erklärte er in der offiziellen Pressemitteilung der Kölner Haie.



Oblinger ist der Spieler für die Tiefe



Mit einer Vertragsverlängerung von Alexander Oblinger haben sich die Kölner Haie in der regulären Saison schwer getan. Die Aufgabe in diesem Sommer besteht darin, das Team weiter zu entwickeln und Scoring Touch in die eigenen Reihen zu holen. Oblinger ist dafür nicht bekannt, aber ein absoluter Leader und Kämpfer. Der gebürtige Augsburger wird in der nächsten Saison auch der “Springer” im Team sein und die Plätze füllen, die frei werden. Eine seiner ersten Aufgaben in der neuen Saison ist wahrscheinlich auch, Sebastian Uvira im Line-Up zu ersetzen.

