Wer rastet, rostet: Vital-Programm von GYMONDO macht Best Ager fit

Führendes Online-Fitnessportal GYMONDO launcht neues Vital-Programm

Anti-Aging-Mittel Sport: Mit dem Theraband-Training vorschnelles Altern vorbeugen

So bleiben Körper und Geist in jeder Lebensphase fit und gesund mit der 8-Wochen-Verjüngungskur





Ob Gymnastik, Yoga, Walking oder Kraftübungen - regelmäßige Bewegung ist und bleibt die Verjüngungskur für Körper und Geist. Eine ausgewogene Balance zwischen Kraft, Ausdauer und Entspannung ist dabei die beste Prävention gegen vorschnelles Altern und sollte in jedem Trainingsplan enthalten sein. Deutschlands führendes Online-Fitnessportal GYMONDO hat nun ein neues Vital-Programm gelauncht, dass auf Therabänder setzt und so fit für den Alltag macht. Neben kräftigenden Übungen warten im 8-wöchigem Programm auch Herausforderungen für Koordination und Gleichgewicht auf alle Best Ager. "Schon nach kurzer Zeit ist spürbar, wie gut das Training für den gesamten Körper tut. Das Theraband ist dabei perfekt für alle, die gesund und fit bleiben wollen", so Dr. Carolin Hobler, Fitnessexpertin bei GYMONDO.



Sport zahlt sich aus

Um sich rundum wohlzufühlen, muss auch mit zunehmendem Alter der Körper in Schwung und die eigene Leistungsfähigkeit hochgehalten werden. Das langjährige Jonglieren mit Job und Familie hat bei vielen jedoch das Bewegungspensum in den letzten Jahren auf ein Minimum begrenzt - dennoch lohnt es sich, wieder aktiv zu werden. Gymnastische Workouts sowie Übungen mit dem Theraband fördern die Beweglichkeit und sorgen zusätzlich für eine Stärkung des Muskelkorsetts. "Hierbei stehen Flexibilität, Balance, Mobilität und Stärke im Mittelpunkt, die durch einfache Übungen trainiert werden", so die Expertin. Wichtig für ein ausgewogenes Training ist, sich individuelle Ziele zu setzen und je nach Lebensphase den Fitnessplan auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.



Fitness x Ernährung: Wohlbefinden steigern

Da mit dem Alter der Stoffwechsel gedrosselt wird und so der Kalorienbedarf sinkt, gilt es auch, die Ernährung anzupassen. Statt zu schnellen Fast-Food-Gerichten sollte lieber selbst zum Kochlöffel gegriffen werden. Der Speiseplan muss dabei vor allem aus Lebensmitteln bestehen, die kalorienarm sind, aber alle wichtigen Nährstoffe abdecken. Neben Obst und Gemüse landen so vor allem Hülsenfrüchte sowie mageres Fleisch und Fisch auf dem Teller. Und wie immer gilt: Täglich ausreichend Wasser trinken! Pro Kilogramm an Körpergewicht sollten mindestens 30ml Wasser getrunken werden. Bei 70kg entspricht das also 2,1 Litern Wasser am Tag. Wird Sport in den Tag integriert, klettert auch der Bedarf an Flüssigkeit nach oben. GYMONDO zeigt ergänzend zum neuen Vital-Programm, wie mit den richtigen Lebensmitteln leckere und gesunde Gerichte schnell und einfach kreiert werden können.



Über GYMONDO Vital:

GYMONDO Vital macht in acht Wochen Best Ager rundum fit für den Alltag. Das Training mit dem Theraband ist mit der Kombination aus Flexibilität, Balance, Mobilität und Stärke perfekt für alle, die gesund und vital bleiben wollen. So sind schon nach kurzer Zeit Veränderungen für Körper und Geist spürbar. Durch die Herausforderungen für Koordination und Gleichgewicht ist das Programm sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene geeignet.





Gymondo GmbH

GYMONDO (www.gymondo.de) ist Deutschlands führendes Online-Fitnesstraining-Portal. Auf www.gymondo.de können Mitglieder ihren Trainingsplan individuell gestalten und mit Laptop, Tablet, Smartphone oder TV hochwertige Workouts unter der Anleitung von Profi-Trainern immer und überall absolvieren. Zusätzlich stellt GYMONDO Ernährungsprogramme zur Verfügung, die das Training unterstützen. Mithilfe der Community teilen Mitglieder Erfolge und tauschen sich über Food und Fitness aus. Innerhalb eines begrenzten Probezeitraums kann GYMONDO kostenlos getestet werden.



Gegründet wurde GYMONDO im Jahr 2013 und ist ein Tochterunternehmen von ProSiebenSat.1. Firmensitz ist Berlin-Mitte. Geführt wird das Unternehmen von Simon Grünenwald.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren