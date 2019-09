Pressemitteilung BoxID: 766587 (Grossmann Feinkost GmbH)

Garnelen-Genuss auf höchstem Niveau

Zu den Feiertagen das Beste aus dem Meer

Festtage sind Gourmet-Tage. Für kulinarische Verwöhnmomente und Abwechslung auf Festtagstafel und -büffet sorgen zwei neue Spezialitäten von Grossmann Feinkost. Die Riesengarnelen in feiner Cocktail- beziehungsweise Currysauce sind ab Oktober ganzjährig erhältlich.



Es muss nicht immer Ente sein. Speziell an Festtagen erwarten die Gäste ganz besondere Leckereien auf dem Teller. Großer Beliebtheit erfreuen sich Meeresspezialitäten wie Garnelen. Mit ihrem feinen, nussigen Geschmack, dem zarten orangerotem Fleisch, frisch zubereitet mit Lieblings-Cocktailsaucen, an buntem Salat, mit Pasta oder einfach mit ofenwarmen Baguette-Brot serviert veredeln sie jede festliche Tafel und bringen Abwechslung auf jedes Festtagsbüffet.



Die Neuen



Grossmann Feinkost beflügelt den Appetit der Gäste jetzt mit zwei neuen Gaumenfreuden. Die Riesengarnelen in Cocktailsauce punkten mit einer klassischen Cocktailsauce, die mit ihrer feinen Cognac-Note die Aromen der Krebstiere perfekt ergänzt. Die Riesengarnelen „Indian Curry“ begleitet eine würzige Currysauce, die Grossmann nach indischem Rezept und mit schwarzem Sesam zubereitet. Erhältlich sind die neuen Spezialitäten ab Oktober 2019.



Das Sortiment



Gerade Riesengarnelen bieten besonderes Potential auf dem Buffet. Durch ihr wohlschmeckendes Fleisch sind sie eine echte Delikatesse. Das Sortiment von Grossmann präsentiert daher sieben weitere Variationen. Die Rezepturen reichen von klassisch bis exotisch. Topseller sind u.a. die Riesengarnelen in Dillcreme, deren Aromen eine cremig-frische Dill-Sauce betont. Für Freunde fernöstlicher Kulinarik sind hingegen Riesengarnelen Asia genau das richtige. Dabei vereinen sich asiatisches Gemüse und ein klares Dressing mit dem Garnelenfleisch zu einem exotischen Gaumenschmaus.



Von bester Herkunft



Ale Garnelen stammen ausschließlich aus nachhaltiger, naturnaher Zucht. Zur Verwendung kommen dabei nur einheitliche Sortierungen. Die Produkte werden sorgfältig ohne haltbarmachende Zusätze zubereitet und per Hand abgefüllt. Erhältlich sind sie im 1,5 kg-Gebinde. Weitere Informationen unter www.grossmann-feinkost.de.

