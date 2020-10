Im Jubiläumsjahr 2020 zu 5 Jahren GRIMMWELT und 15 Jahren UNESCO-Weltdokumentenerbe gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Am 22. Oktober begrüßt GRIMMWELT-Geschäftsführer Peter Stohler zusammen mit Katja Blum, Leitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, den 555.555sten Besucher.



Frau Friederike Lennartz-Nouri und Herr Wilfried Reich freuen sich über je eine Ausgabe des Buches »DIE GRIMMWELT« und »STORYTELLING« sowie über einen Gutschein vom Café/Restaurant FALADA, für ein köstliches Märchenfrühstück. Das Paar aus Papenburg ist auf Entdeckungstour in Kassel und hat neben dem Bergpark Wilhelmshöhe auch die GRIMMWELT besucht.



„Nach unserem fünfjährigen Jubiläum am 4. September 2020 geht es jetzt um die FÜNF: wir begrüßten den 555 555sten Besucher! Diese Zahl soll der Grimmwelt Glück bringen. Dies ist in so schwierigen Zeiten wie heute besonders wichtig. Und natürlich hoffen wir, dass wir in wenigen Jahren dann die erste Millionen feiern dürfen.“, so Peter Stohler, Geschäftsführer und Programmleiter der GRIMMWELT.



Wie lässt sich die Erfolgsgeschichte der GRIMMWELT erklären? „Die GRIMMWELT Kassel macht das schöpferische Leben und Wirken der Brüder Grimm einem breiten Publikum zugänglich“, sagt Katja Blum, seit Anfang Oktober in der GRIMMWELT verantwortlich für Presse, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Neben wertvollen Originalen sorgen Ton und Film, multimediale und interaktive Angebote sowie die künstlerischen Installationen für anregende Erfahrungen und so gelang es offensichtlich, alle Altersgruppen von fünf bis 95 Jahre zu verzaubern.

