Zu Beginn des Jahres ist der optimale Zeitpunkt, um am aktuellen Lebensstil zu rütteln und Körper, Geist und Seele wieder in Balance zu bringen! I Weihnachtsfeier und Silvesterparty liegen hinter uns und, auch wenn sie 2020 kleiner ausgefallen sind, sie haben dennoch Spuren hinterlassen. Wenig Schlaf dafür umso mehr Plätzchen, Xmas-Braten und Champagner - auf unsere Gesundheit haben wir nicht allzu viel Rücksicht genommen. Wie wäre es daher mit dem Vorsatz für 2021 auf Zucker zu verzichten? Wir haben dafür das passende Getränk: Die Green Cola schmeckt allen Süßmäulern und ist dabei komplett ohne Zucker!



Aus gutem Grund wurde die Green Cola im November 2020 in der Kategorie “Innovative Beverage Idee” mit dem Healthy Living Award ausgezeichnet. Denn die Softdrinks der deutschen Marke – es gibt mittlerweile Green Cola, Green Sour Cherry, Green Lemon, Green Orange und Green Lemon Lime – eignen sich perfekt für alle Ernährungsbewusste und Fitnessbegeisterte. Aber auch für Diabetiker*innen. Der Grund: Nicht Zucker, sondern Stevia ist die Quelle der Süße.



Was ist Stevia?

Stevia ist ein rein natürlicher Rohstoff, der aus einer, ursprünglich in Südamerika, heimischen Pflanze gewonnen wird, die auch als Süß- oder Honigkraut bekannt ist. Stevia ist 300 Mal süßer als herkömmlicher Haushaltszucker. Da der Mensch es aber nicht verdaut, steigt auch der Insulinspiegel nicht und der Stoff schlägt in der Kalorienbilanz nicht zu Buche. Auch die Zähne bleiben verschont. Denn Stevia verursacht keine Karies. Green Cola Germany setzt bei allen Produkten auf Transparenz und auf Made in EU. Daher wird das verwendete Stevia von “Stevia Hellas” mit Sitz in Griechenland und Produktion in Frankreich bezogen.



Und der Geschmack?

Wer die Green Cola das erste Mal ins Glas schenkt, wird an Aussehen und Geruch kaum einen Unterschied zu den bisher bekannten Produkten feststellen. Auch geschmacklich überzeugen die Softdrinks der Marke, wobei gerade die Green Cola am Gaumen noch etwas milder und weicher schmeckt. Süß, erfrischend und sprudelnd sind die Erfrischungsgetränke von Green Cola Germany allemal!

Brandneu ist die Green Orange in der 1 Liter PET Flasche. MIt 10% natürlichem Saftanteil schmeckt sie besonders fruchtig. Besonders beliebt ist sie auch als Mix mit der Green Cola.



Mit Green Cola gesund und fit ins neue Jahr

Viele Menschen haben in den letzten Monaten im Home-Office gearbeitet. Die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem sind seither verwischt. Der gesamte Lebensstil ist träger geworden. Weniger Bewegung, eine schlechtere Ernährung – und dann noch die kalorienreiche Weihnachtszeit, wo Naschen zur Tagesordnung gehört. Wer sich und seinem Körper hin und wieder eine Zuckerpause gönnen möchte und der ein oder anderen Naschattacke die Stirn bieten will, der kann auf die Green Softdrinks ausweichen – und das mit gutem Gewissen. Vielleicht steht ja Anfang 2021 auch eine Ernährungsumstellung an? Die Erfrischungsgetränke von Green Cola helfen dabei, einen gesünderen Lebensstil umzusetzen und den schädlichen Zucker einzusparen. Das sind doch mal gute Aussichten.

