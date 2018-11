Ohne Zucker: Mit der Green Cola fit ins neue Jahr starten

20.11.18

Es ist jedes Jahr dasselbe, während der Adventszeit, vor allem an Weihnachten wird geschlemmt und gefeiert. An Silvester nehmen wir uns dann einiges für das neue Jahr vor. Gesünder leben steht dabei meist ganz oben auf der Liste!



Unsere Gesellschaft und der aktuelle Zeitgeist tendieren schon jetzt zu einem bewussteren und gesünderen Leben in allen Bereichen, doch eine langfristige Umstellung zu einer gesunden Ernährung fällt oft schwer. Wieso ist das so?



Ein Grund liegt beim Zucker! Dieser süße Dickmacher versteckt sich in weitaus mehr Produkten als den bekannten Süßigkeiten. Er findet sich in Brot, Pizza, Wurst, Säften und natürlich in Softdrinks. Verzichten möchten wir natürlich nicht auf alles und so werden die guten Vorsätze zum Jahresanfang oft über Bord geworfen.

„Zuckerfrei leben“: Was es bedeutet und wieso es sinnvoll ist





Zucker steckt tatsächlich fast überall drin, doch gibt es Unterschiede. Während die meisten Gemüsesorten, Nüsse und Obst Zucker enthalten, ist bei diesen natürlichen, unbehandelten Lebensmitteln der Zucker nicht direkt ungesund – allerdings kommt es auch hier auf die Menge an.



In industriell hergestellten Lebensmitteln findet sich der „ungesunde“ Zucker, welcher die Ursache von Übergewicht und anderen Krankheiten sein kann. Im Zuge einer gesunden und bewussten Ernährung sollte auf diesen raffinierten Zucker möglichst verzichtet werden. Leider gestaltet sich das oft etwas kompliziert, da in vielen Fertigprodukten Zucker versteckt enthalten ist. Daher gilt: Möglichst wenig behandelte Lebensmittel essen oder trinken!



Zucker hat aber auch eine sehr positive Eigenschaft: Er gibt uns schnell einen Energieschub und ist günstig. Leider hält diese Energie nicht lange an und unser Körper verlangt nach Nachschub – wir laufen in die ungesunde Zuckerfalle.



Die Hauptgründe für eine zuckerfreie Ernährung sind:





Zucker ist für einige Krankheiten unserer heutigen Gesellschaft verantwortlich

Zucker ist Auslöser für Übergewicht, Fettleibigkeit und verursacht Karies

Zucker ist ein Suchtmittel





Bei der Ernährung sollte daher möglichst auf Zucker ganz verzichtet oder der Verzehr eingeschränkt werden.



Green Cola: Die innovative Cola ohne Zucker für ein gesünderes Jahr 2019



Als wäre der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel wie Schokolade oder andere kleine Sünden nicht schon schwierig genug, enthalten auch die beliebten Softdrinks eine Menge des ungesunden Zuckers. Der Umstieg auf bekannte light und zero Varianten fällt oft schwer, da man hier Kompromisse im Geschmack oder bei den Inhaltsstoffen eingehen muss, welche den Zucker ersetzen.



Ein Glück, dass der visionäre Unternehmer Perikles Venieris 2012 die Green Cola in Griechenland entwickelt hat. Das gesunde, natürliche, Zucker- und Aspartam freie Erfrischungsgetränk wurde 2014 von Leonidas Stoikos in Deutschland eingeführt und erobert seither den Markt.



Green Cola - die Fakten:





Green Cola ist zuckerfrei und frei von Aspartam

Green Cola besitzt nur 0,6 Kalorien auf 100 ml

Green Cola verzichtet auf chemische, ungesunde Inhaltsstoffe

Green Cola ist reich an natürlichen Aromen

Green Cola ist geeignet für Veganer, Diabetiker und Sportler





So kann das Lieblingsgetränk in jede Diät und zuckerfreie Ernährung eingebaut werden.Der Verzicht auf Aspartam ist für eine gesundheitsbewusste Ernährung ebenfalls interessant, denn bei Aspartam handelt es sich um einen chemisch-hergestellten Süßstoff, auf den viele Menschen mit Unverträglichkeit reagieren. Green Cola hingegen wird mit der rein pflanzlichen und natürlichen Stevia gesüßt. Damit ist eine Hürde auf dem Weg in ein gesünderes und fitteres Jahr 2019 genommen, dank Green Cola!

