Eine unwirkliche Stille durchzieht derzeit das Gloria-Theater. In der Vorweihnachtszeit reiht sich eigentlich ein Event an das nächste. Doch die Zeit nach der Krise wird kommen. Um dann wieder durchstarten zu können, haben die Macher des Gloria-Theaters ein Crowdfunding- Projekt aufgelegt, mit dem sie gemeinsam mit vielen Unterstützern den Neustart des Gloria-Theaters nicht nur möglich machen wollen, sondern sicherstellen wollen, dass dieses Haus auch in Zukunft einzigartige Momente für seine Gäste bereithalten kann.



“Die Pandemie hat uns hart getroffen,” berichtet Alexander Dieterle, kaufmännischer Direktor des Gloria-Theaters, “das neue Musical TOMMY TAILORS TRAUMFABRIK ist die größte Investition der Firmengeschichte und konnte bisher nur sechs mal vor stark reduziertem Publikum gespielt werden”. Mit dem Crowdfunding-Projekt “NEUSTART GLORIA” wird nun Geld gesammelt, mit dem die zusätzlichen Ausgaben für einen Neustart geschultert werden sollen. Bereits am ersten Tag der Aktion sind Beiträge eingezahlt worden. Mitmachen darf jeder.



“Aktuell erhalten wir staatliche Hilfen”, erläutert Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt, “allerdings reichen die nur für das Nötigste. Bei einem Crowdfunding geben viele, das was sie können und bewirken dabei Großes.” Stiftungen, Institutionen, Sponsoren und Privatpersonen sollen mit dem Projekt angesprochen werden. Unter dem Link www.startnext.comneustart-gloria werden alle, die mithelfen wollen, fündig.



Schon jetzt ist die Solidarität für das Theater von allen Seiten enorm. Insbesondere die Unterstützung durch die Gäste ist spürbar und in vielen Fällen sehr konkret. Schmidt und Dieterle sind nicht zuletzt deshalb mehr als zuversichtlich, dass Sie schon bald wieder das machen können, was sie am besten können - Kultur auf höchstem Niveau.



Weitere Informationen unter www.gloria-theater.de und unter +49 77 61 6490.

(lifePR) (