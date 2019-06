Pressemitteilung BoxID: 757550 (Giti Tire Deutschland GmbH)

Frauenteam "Girls only" begeistert die Fans

ADAC TOTAL 24h-Rennen Nürburgring

.





Packendes Rennen für Giti Tire Motorsport mit fünf Fahrzeugen in der Grünen Hölle

„Girls only“-Team bringt VW Golf VII GTI TCR nach 14-stündiger Motorreparatur auf die Strecke zurück und über die Ziellinie

Zwei Audi R8 von Giti Tire Motorsport in Klasse SP8 auf den Plätzen eins und zwei

VW Golf VI GTI CUP erreicht fünften Platz in der SP3







Rund 230.000 Motorsportfans strömten am Wochenende zur inzwischen 47. Auflage des Langstreckenklassikers schlechthin – zum ADAC TOTAL 24h-Rennen Nürburgring. 155 Teams traten dabei in insgesamt 24 Wertungsklassen an, darunter Giti Tire Motorsport. Der Reifenhersteller mit dem europäischen Entwicklungszentrum in Hannover ging in der Grünen Hölle mit gleich fünf Fahrzeugen an den Start, allesamt mit GitiCompete GTR1 ausgestattet, und erlebte ein an Dramatik kaum zu überbietendes Rennen.



Wechselbad der Gefühle



Vor allem das in der Boxengasse und hinter dem Steuer komplett aus Frauen bestehende „Girls only“-Team im VW Golf VII GTI TCR erlebte bei seiner 24h-Premiere ein Wechselbad der Gefühle, avancierte jedoch nach einer erfolgreich absolvierten 14-stündigen Motorreparatur zum Publikumsliebling.



Ein Fremdkörper auf der Strecke sorgte erst für einen Kühlerschaden und in unmittelbarer Folge für den Totalausfall des Triebwerks. Während die Mechanikerinnen über Nacht den Motor wechselten, das Turbo-Aggregat tauschten und die Steuereinheit ersetzten, mussten Ronja Assmann und Carrie Schreiner (beide Deutschland) sowie Jasmin Preisig (Schweiz) als Fahrerinnen unfreiwillig pausieren.



Doch den Damen gelang das schier Unmögliche. Sie brachten den Golf Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang noch einmal zurück auf die Strecke. Zwar war der Triumph in der Wertungsklasse SP3T passé, doch der „Girls only“-Golf mit der Startnummer 89 absolvierte immerhin 98 Runden und erreichte das Ziel. Die Top-Rundenzeit der rasanten Fahrerinnen lag bei 9:22,981 Minuten.



Platz eins und zwei in SP8



Das Team Giti Tire Motorsport by RaceIng triumphierte mit Rahel Frey, Bernhard Henzel, Pavel Lefterov und Frank Schmickler im Audi R8 LMS in der Klasse SP8 vor dem Audi R8 LMS GT4 des Teams Giti Tire Motorsport by WS Racing. Einer der von Giti Tire Motorsport eingesetzten VW Golf VI GTI CUP fuhr auf einen fünften Platz in der SP3-Klasse, während Nummer zwei das Ziel wegen eines Motorschadens nicht erreichte.



Sonne, Regen, Hitze und Kälte: 24h-Rennen wie das zurückliegende auf dem Nürburgring sind für Hersteller wie Giti Tire eine der besten Möglichkeiten, ihre neuesten Produkte wie den GitiCompete GTR1 härtesten Tests zu unterziehen. „Allein das Rennen über 24 Stunden zu absolvieren, ist eine großartige Leistung. Wenn darüber hinaus unsere Fahrzeuge so erfolgreich abschneiden, zeigt dies das hohe Leistungspotential unserer Reifen“, so Stefan Fischer, Geschäftsführer Giti Tire Europe – Produkttechnologie.



Technologietransfer auf die Straße



Die Technologie, die zur Entwicklung von Rennreifen genutzt wird, steckt auch zu großen Teilen in den Straßenreifen von Giti. So profitieren Motorsportler und Daily Driver gleichermaßen von den unter Extrembedingungen gewonnenen Erkenntnissen.



Die beim 24h-Rennen und bei Tests gewonnenen Daten fließen direkt in zukünftige Produktentwicklungen und -verbesserungen ein.



Neben dem 24h-Rennen werden rund um den Globus zahlreiche weitere Motorsportaktivitäten mit Giti-Reifen durchgeführt, etwa die von Giti gesponserte Formel-3-Asien-Meisterschaft.

