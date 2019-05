Pressemitteilung BoxID: 754363 (gfh gesellschaft für haarästhetik mbH)

Stimulate Hairdesign 2019: Reise, Pflege & Styling mit Haarteil und Perücke

Der Sommerurlaub steht vor der Tür. Einfach mal die Seele baumeln lassen - egal ob am Strand, in den Bergen oder auf dem eigenen Balkon. Wohlfühlen und Erholung hat dabei oberste Priorität. Kopfhaut und Haare allerdings bedürfen in der warmen Jahreszeit besonderer Pflege. Vor allem bei Zweithaar ist das eine kleine Herausforderung. Die GFH präsentiert mit den vielfältigen Modellen der neuen Stimulate Perückenkollektion 2019 nicht nur sommerlich leuchtende Farbwelten, sondern gibt auch Tipps und Inspiration für die schönste Zeit im Jahr – gerade auch mit den Ersatzhaaren!



Ich packe meinen Koffer und nehme mit – wer für seine Urlaubsreise packt, steckt neben Shorts und Kleidern ganz selbstverständlich auch die täglichen Beauty-Produkte ein. Doch Achtung, gerade Zweithaar-Trägerinnen sollten ihre Beauty-Routine den Sommertemperaturen und Orten anpassen. Denn gerade Zweithaar, das nicht über die Kopfhaut mit Nährstoffen versorgt werden kann, droht durch Sonne, UV-Strahlung, Chlor- oder Salzwasser, aber auch die stärker schwitzende Kopfhaut schnell spröde und matt zu werden.



Bei eigenen Haaren reguliert der Körper die Veränderungen und kümmert sich um die Nährstoffversorgung. Doch genau das fehlt bei Zweithaar-Trägern und -Trägerinnen. Die richtige Pflege ist daher ein absolutes Muss. Die GFH, Gesellschaft für Haarästhetik, hat für die Reisesaison ihre exklusive Pflegeserie in praktischen Reisegrößen verpackt.



Sowohl das Shampoo, der Haar-Balsam als auch die Two-in-one-Spülung, die Shampoo und Balsam vereint, passen mit einer Größe von 100ml in jeden Kulturbeutel und dürfen sogar ins Handgepäck! Alle Produkte gibt es jeweils passend für Kunst- als auch für Echthaar. Das Reisepflegeset der Gesellschaft für Haarästhetik enthält keine Parabene und keine Silikone. Es pflegt und reinigt das Haar und die Kopfhaut von abgestorbenen Hautschüppchen sowie von Rückständen genutzter Styling-Produkte, Salzwasser oder Sand, ohne zu beschweren.



Neue Haare für den perfekten Sommerlook



Die Pflegeserie der GFH schafft die perfekten Voraussetzungen für gesundes griffiges Haar, das sich optimal und mit wenigen Handgriffen stylen lässt. Denn Urlaubsfrisuren sollen schnell zu frisieren und einfach und wunderschön locker aussehen. Tagsüber müssen die Haare vor starker Sonneneinstrahlung geschützt werden, abends glamourös bis lässig sein. Vor allem lange Haare sind im Sommer besonders anspruchsvoll und sollen Struktur bekommen. Kurzhaarfrisuren können mit nur wenigen Handgriffen aufgewertet werden. In der Stimulate-Kollektion der GFH ist für jeden Geschmack etwas dabei. Egal ob lang oder kurz, Kunst- oder Echthaar. Ganz neu: „Future Hair“, eine Mischung aus Echt- und Synthetikfasern. Future Hair ist hitzebeständig und lässt sich deshalb mit Föhn, Glätteisen oder Lockenstab umformen. Der erzielte Memory-Effekt hält zwei bis drei Wäschen an. Aber natürlich sind alle top-modisch gestylten Modelle auch „ready to wear“ zu tragen.



Die Stimulate Collection



Das ist eine umwerfende Auswahl attraktiver und modischer Perückenmodelle und Haarteile, hochwertig verarbeitet und dennoch erschwinglich im Preis. Die aktuell zusammengestellte Kollektion bietet insgesamt 30 neue Modelle in Echthaar, Synthetik und – ganz neu – in ‚Future Hair‘. Die Mischfaser besteht sowohl aus Echthaar als auch aus Synthetikfasern. Sie ist hitzebeständig und lässt sich deshalb mit Föhn, Glätteisen oder Lockenstab umformen. Der so erzielte temporäre Memory-Effekt hält zwei bis drei Wäschen an. Die inzwischen nahezu unverzichtbaren Lace-Fronten, die für unsichtbare Ansätze sorgen, wurden bei vielen Modellen der Stimulate Collection 2019 von der Stirn auf die Schläfen ausgeweitet. Und auch viele Monturen wurden noch einmal optimiert: Für einen noch angenehmeren Tragekomfort sind Tressen, Mono oder Lace-Front mit extra-weichem Tüll unterfüttert.

