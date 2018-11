Wenn's mal wieder eine Tüte mehr wird: World Transfer bringt Christmas-Shopping-Queens nach erfolgreicher Einkaufstour auch mit Übergepäck wieder bequem zurück nach Hause

12.11.18

Erst zum Christmas-Shopping nach New York oder Dubai, dann mit vollen Taschen wieder zurück: Völlig bedenkenlos können Frauen dieses Jahr auf ergiebige Geschenke-Einkaufstour gehen, denn der Flughafen-Transfer Spezialist World Transfer bringt sie bei Bedarf selbst mit ein paar Einkaufstüten mehr im Gepäck wieder ganz entspannt zurück nach Hause.



World Transfer überzeugt mit seinen erstklassigen Chauffeur-Dienstleistungen: Ob spät in der Nacht oder in aller Herrgottsfrühe, ob allein oder mit den besten Freundinnen – aufmerksame Fahrer bringen ihre Kundin garantiert sicher sowie stets pünktlich und zuverlässig zum Flughafen - und nach dem Shoppingtrip wieder zurück nach Hause.



„Insbesondere Frauen, die alleine unterwegs sind, schätzen unseren Service“, hebt Fritz Pütz, Geschäftsführer von World Transfer hervor. „Unsere Fahrer holen die Kundinnen zuverlässig mit modernen, klimatisierten Fahrzeugen der Premium Economy Class ab -Diskretion und Hilfsbereitschaft beim Gepäckservice sind dabei natürlich selbstverständlich.“



Sollten Frauen während ihrer Reise der Shoppingsucht verfallen, kein Problem – einfach 24 Stunden vorher bei der Online-Buchung auf www.world-transfer.com entsprechende Angaben zum (Über)-Gepäck machen und ein moderner Pkw mit ausreichender Kapazität steht zum Transfer nach Hause bereit.



Ein weiterer großer Vorteil, den Kundinnen bei World Transfer genießen: Die Beförderungsgarantie nach erteilter Buchungsbestätigung. Damit gibt es keine kurzfristige Absage, vielmehr wird der Transfer verlässlich durchgeführt. Zugleich gibt es eine Festpreis-Garantie, unabhängig von Stand- und Stauzeiten oder Umwegfahrten.



Preisbeispiel:

Hin- oder Rückfahrt Frankfurt-Flughafen <-> Innenstadt in der Premium Eco Class, bis zu 3 Passagiere, one way ca. 36,45 Euro.





