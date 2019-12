Pressemitteilung BoxID: 778541 (Gastronomie-Journal)

INTERGASTRA: Messehalle 9 wird zum Getränkeparadies

In der Messehalle 9 auf der INTERGASTRA lassen Winzer und Bierbrauer Premiumprodukte verkosten / Mineralbrunnen mit hochwertigen Wässern am Stand



Eine Halle nur für Getränke: Fachbesucher erwartet auf der INTERGASTRA das ganze Spektrum der Getränkebranche. In der Messehalle 9 präsentieren Aussteller neben Spirituosen, Wein, Bier und Wasser auch alkoholfreie Getränke, Säfte, Smoothies und Energy Drinks. Zudem ist die INTERGASTRA die Plattform, um sich über innovative Dienstleistungen, Ausschankanlagen sowie Barausstattung und -zubehör zu informieren.



Einen Schwerpunkt bei der Messe im kommenden Jahr nimmt der Wein in all seinen Facetten ein. Neben den Präsentationen des badischen Weins und der Weinheimat Württemberg feiert 2020 der Themenbereich für österreichische Weine Premiere. 24 Winzer aus der Alpenrepublik stellen im „Restaurant im Westen“ ausgewählte Weinraritäten vor.



Messehalle 9 mit dem passenden Wein für jedes Gericht



Individualität, Qualität, Regionalität – das sind für Marco Müller, Küchenchef des 2-Sterne-Restaurants Rutz in Berlin, die Erfolgsfaktoren in der Gastronomie. Er setzt in seinem Restaurant auf Kooperationen mit örtlichen Landwirten und eigene Kreationen. Die daraus entstehenden Speisen verbindet er mit je einem Wein und einer alkoholfreien Getränkebegleitung, welche perfekt auf das Gericht abgestimmt sind. „Das falsche Getränk macht in Kombination das Gericht kaputt, und auch andersherum. Daher ist die Getränkebegleitung bei uns essenziell.“



Um die perfekte Auswahl des Weins zu treffen, begleitet die Sommelière des Hauses den Verlauf und die Entwicklung der jeweiligen Gerichte. So wird das Pairing nicht nur aufeinander abgestimmt, sondern der Wein auch Teil des Gerichtes. Terroir betonte & florale Noten, mineralische Aromenstrukturen, Elemente wie Säure oder Süße bei Getränk und Speise müssen zu 100% zusammenpassen. „Wir setzen auf Winzer mit Authentizität, auf natürlich produzierte und undesignte Weine und entwickeln unter dem Label ,Rutz Rebell‘ mit Individualisten nicht alltägliche Weine“, erklärt der Küchenchef.



Inspiration findet Müller auf der INTERGASTRA: „Auf der Messe habe ich die geballte Kompetenz an einem Ort. Für mich ist das die beste Gelegenheit, um neue Produkte zu probieren, potentielle Kooperationspartner zu treffen und innovative Herstellungsarten kennenzulernen.“ Vor allem bei Getränken gebe es ständig neue Entwicklungen – wie Limonaden, Säfte oder Weine von jungen Winzern, die alte Methoden nutzen und sie mit neuer Wertigkeit verarbeiten. „Da ist immer etwas dabei, was wir für uns adaptieren können.“



Vorrang für heimische Produkte



Auch im Gourmetrestaurant Burg Staufeneck in Salach bei Göppingen wird viel Wert auf regionale Qualität gelegt. Klaus Schurr, der das Restaurant und dazugehörige Burghotel gemeinsam mit seinem Geschäftspartner, Sternekoch Rolf Straubinger führt, empfiehlt seinen Gästen gerne Weine aus dem süddeutschen Raum – aus der Pfalz, aus Baden, Württemberg, dem Fränkischen und dem Rheingau.



„Aber unsere Gäste können auch die ganze Welt auf einer Weinkarte trinken, wir führen und vervollständigen unsere Weinkarte schon seit 1989“, so Schurr. Neben Weinbegleitung bieten sie hochwertige, alkoholfreie Sektgetränke sowie Früchtecocktails, natürlich aus der Region. „Wir entwickeln unsere Kreationen stetig weiter. Doch nichts geht ohne den Blick über den Tellerrand, um unsere Gäste zu überraschen – dafür ist die INTERGASTRA die richtige Plattform.“



Messehalle 9 mit Biergarten der regionalen Vielfalt



Heimische Produkte werden auch im Biergarten der regionalen Vielfalt großgeschrieben. Die Idee dahinter? Neun private Brauereien und ein Mineralbrunnen schließen sich auf 600 Quadratmetern zusammen und präsentieren ihre Erzeugnisse in einer authentischen Biergartenatmosphäre in der Messehalle 9.



„Bereits zum siebten Mal organisieren wir diese Sonderschau – mit großem Erfolg. Den Fachbesuchern stehen rund 100 handwerkliche Spezialitäten regionaler Brauereien zur Verfügung. Sie können nicht nur charaktervolle, traditionelle Biere und alkoholfreie Erfrischungsgetränke mit einem unverwechselbaren Heimatbezug testen, sondern auch wertvolle Kontakte zu den regionalen Brauern knüpfen“, so Dieter Klenk, Initiator der Plattform auf der INTERGASTRA. Ein weiteres Plus: „Für den Gastronomen, der seinen Gästen individuelle Persönlichkeiten statt ‚fernsehbekannte’ Marken bieten will, ist der Biergarten der regionalen Vielfalt eine echte Ideenfundgrube.“



Bei aller Regionalität kommen auf der INTERGASTRA 2020 auch die nationalen Marken nicht zu kurz – diese gehören zu einer ausgewogenen Speisekarte einfach dazu. Fachbesucher können sich über die Angebote und Spezialitäten von rund 50 eigenständigen Brauereien, 15 Mineralbrunnen sowie diversen alkoholfreien Getränkeherstellern informieren. „Diese Vielfalt gibt es nur in der Getränkehalle hier in Stuttgart“, weiß Markus Tischberger, Projektleiter der INTERGASTRA.



Über die INTERGASTRA



Die INTERGASTRA in Stuttgart ist die Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie. Mehr als 1.400 nationale sowie internationale Aussteller präsentieren auf der INTERGASTRA 2020 ihr breites Angebotsspektrum in den Bereichen Küchentechnik, Food, Ambiente und Ausstattung für Hotel und Gastronomie, Dienstleistung, Getränke und Kaffee.



Rund 100.000 Besucher aus über 70 Ländern informieren sich auf über 115.000 m² über neueste Produkte, Trends und zukunftsweisende Ideen. Die INTERGASTRA findet regelmäßig im Verbund mit der GELATISSIMO, der größten Fachmesse für die handwerkliche Herstellung von Speiseeis nördlich der Alpen, auf der Messe Stuttgart statt. Vom 15. bis 19. Februar 2020 startet die INTERGASTRA getreu dem olympischen Motto #dabeiseinistalles ins Olympiajahr und feiert mit der IKA/Olympiade der Köche, der ältesten und größten internationalen Kochkunstausstellung, eine genussvolle Premiere auf höchstem Niveau.



Rund 2.000 Köchinnen, Köche sowie Patissiers aus aller Welt treten dann im Wettbewerb gegeneinander an und schaffen mit ihren Kochkreationen von Stuttgart aus die Ernährungstrends von morgen.



www.intergastra.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (