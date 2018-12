07.12.18

Sie fahren neben einem sportlichen BMW einen ebenso sportlichen AMG? Aber nur Ihr BMW hat bisher ein Leistungs-Upgrade von G-POWER bekommen? Ändern Sie das jetzt, denn das Jubiläumsjahr in dem G-POWER sein 35-jähriges Bestehen feiert, neigt sich unaufhaltsam dem Ende zu. Und damit auch die Verfügbarkeit der „35 Jahre EDITION“ der G-POWER Performance Software für Ihren AMG. In knapp 3 Wochen am 31.12.2018 ist Schluss!



G-POWER schnürt das perfekte Weihnachtsgeschenk – mehr Leistung und 35% Preisvorteil!



Wäre doch schade, wenn Sie auf ein spektakuläres Weihnachtsgeschenk mit einem Preisvorteil von 35% verzichten müssten? Gerade wenn das Angebot so attraktiv ist wie die „35 Jahre EDITIONS“ bei G-POWER:



C 63 W/S/C/A 205:

C 63 W/S/C/A 205: 600 PS (441 kW) 800 Nm statt 2.975.- € jetzt 1.930.- €



GT C190:

GT C190: 660 PS (485 kW) 745 Nm statt 3.867.- € jetzt 2.499.- €



E 63 W/S 212/213:

E 63 W/S 212/213: 705 PS (518 kW) 1000 Nm statt 2.975.- € jetzt 1.930.- €



S 63 W221/222 / C217:

S 63 W221/222 / C217: 705 PS (518 kW) 1000 Nm statt 2.975.- € jetzt 1.930.- €



Ihr AMG ist nicht dabei? Das komplette Programm finden Sie in unserem Onlineshop.



Mehrleistung und gleichzeitig sparen auch für BMW Diesel-Modelle



Vielleicht ist die Situation bei Ihnen in der Garage aber genau andersherum. Ihr AMG ist bereits stolzer Besitzer einer G-POWER Leistungssteigerung, aber Sie haben noch einen BMW Diesel in der Familie der sich nach „M-Leistung“ sehnt? Kein Problem. Auch für die BMW Selbstzünder hat G-POWER eine deutlich Leistungsspritze im Programm:



125d / 225d F2X

125d / 225d F2X: 265 PS (194 kW) 545 Nm statt 1.485.- € jetzt 966.- €



335d / 435d F3X:

335d / 435d F3X: 380 PS (279 kW) 750 Nm statt 2.080.- € jetzt 1.350.- €



M550d F1X:

M550d F1X: 435 PS (320 kW) 850 Nm statt 2.499.- € jetzt 1.625.- €



X5 / X6 M50d F1X:

X5 / X6 M50d F1X: 455 PS (335 kW) 870 Nm statt 2.499.- € jetzt 1.625.- €



Ihr BMW ist nicht dabei? Das komplette Programm finden Sie in unserem Onlineshop.



35 Jahre G-POWER – 35 Jahre Erfahrung in der Leistungssteigerung



Entscheiden Sie sich jetzt für die G-POWER Performance Software als „35 Jahre EDITION“ und Sie erhalten nicht nur deutlich mehr Leistung und einen optimalen Schutz für Ihren Motor, sondern auch eine explosivere Leistungsentfaltung, die weit über die reinen PS-Zahlen hinausgeht.



Daher ist es keine Überraschung, dass eine ständig wachsende Kundenbasis auf der ganzen Welt den G-POWER Leistungsprodukten vertraut, die auf dem Know-How aufbauen, das G-POWER über Jahrzehnten angesammelt hat.



Jetzt bestellen, Preisvorteil sichern, Leistungssteigerung innerhalb der nächsten 6 Monate einplanen



Und dazu kommt aktuell noch der unschlagbare Preis, den Sie sich sichern können in dem Sie bis zum Ende des Jubiläumsjahrs am 31.12.2018 bestellen. Für die anschließende Ausführung des Auftrags haben Sie dann bis zu 6 Monate Zeit. So bleiben Sie zeitlich flexibel und können dennoch mit dem gewissen Quäntchen Extra-Power ins nächst Jahr durchstarten! Kontaktieren Sie also gleich das G-POWER Sales-Team und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen.

