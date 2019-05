Pressemitteilung BoxID: 753536 (G-POWER® by infinitas GmbH)

Fast 80 PS mehr Leistung für den BMW 3er E46 / Z4 E85

Als Do-It-Yourself Leistungssteigerung / Unmöglich? Nicht bei G-POWER!

Seit seiner Produkteinführung im Jahre 2004 hat sich das SK Plus Kompressorsystem zu einem Bestseller im G-POWER Programm entwickelt. Ein beindruckender Beleg für die Zuverlässigkeit des SK Plus Systems, das zu Beginn seiner Karriere angetreten ist um dem klassischen Tuning bei den BMW 3er und Z4 Modellen mit Nockenwelle, Fächerkrümmer und Co den Kampf anzusagen.



Seit Jahren ein Bestseller im G-POWER Programm



Heute 15 Jahre später gehört das SK Plus System immer noch zu den meistverkauften Kompressorsystemen im G-POWER Programm, wohingegen man alternative Angebote für das BMW M54 Triebwerk mit vergleichbarer Leistungssteigerung wie die Nadel im Heuhaufen suchen muß …



Einfacher Do-It-Yourself Einbau mit YouTube Tutorial



Der Erfolg liegt aber nicht nur am unschlagbaren Preis-Leistung-Verhältnis, sondern auch an der konsequent auf den Do-It-Yourself Einbau hin optimierte Konstruktion des Systems. So wurde beim SK Plus bewußt der Umfang der Bauteile auf ein Minimum reduziert um die Montage des Kompressorsystems auch für „Hobbyschrauber“ so einfach und schnell wie möglich zu machen.



Wie das geht, zeigt eine ausführliche Einbauanleitung als DIY Video Tutorial, das von den Jungs vom YouTube Kanal „Auto Reparatur Tutorial“ erstellt wurde: VIDEO



Selbstverständlich kann das SK Plus Kompressorsystem auch direkt bei G-POWER vor Ort verbaut werden. Die Montage kostet 950.- Euro und es muß lediglich ein Tag für die Montage eingeplant werden.



Direkter Response in Kombination mit drehfreudiger Leistungsentfaltung



Aber das sind nur die rationalen Vorteile. Dabei liegt die Faszination des SK Plus Systems viel mehr auf der emotionalen Ebene, nämlich in der Leistungsentfaltung verankert: Denn dank des SK Plus Systems wird jeder Gaspedalbefehl direkt in Vortrieb umgesetzt, ohne die bei (auch modernen) turboaufgeladenen Triebwerken übliche Verzögerung.



Ein weiteres Charakteristikum ist der spurtstarke Antritt aus dem mittleren Drehzahlbereich, der sich beim Ausdrehen der Gänge kontinuierlich bis hin zur Maximaldrehzahl steigert. Da kommt Rennwagenfeeling auf!



Fast 80 PS Mehrleistung - verfügbar für alle BMW 3er E46 / Z4 E85 mit M54 Triebwerk



Das G-POWER SK Plus RS Kompressorsystem ist für alle BMW M54 Triebwerke mit 2,.2l, 2.5l und 3.0l Hubraum verfügbar. Je nach Hubraum ist dann eine Leistungssteigerung von 50 PS - 79 PS drin. Beim 3.0l stehen somit insgesamt 310 PS (228 kW) und 360 Nm zur Verfügung.



Für alle echten BMW 3er E46 / Z4 E85 Enthusiasten ein Muss – für nur 2.950.- Euro



Wer also seinem BMW 3er E46 / Z4 E85 bisher die Treue gehalten hat, der muß sich jetzt für das SK Plus RS Kompressorsystem zum Preis von unschlagbaren 2.950.- Euro entscheiden. Weitere Details zum G-POWER SK Plus RS Kompressorsystem finden Sie gleich hier in unserem Onlineshop.



>> G-POWER Onlineshop

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (