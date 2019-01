Dr. Eva Heneweer wird neue Leiterin des Justiziariats der FUNKE MEDIENGRUPPE

09.01.19

Dr. Eva Heneweer wird zum 1. März 2019 neue Leiterin des Justiziariats der FUNKE MEDIENGRUPPE. Die 35-jährige Rechtsanwältin berichtet in ihrer Funktion direkt an Geschäftsführer Michael Wüller. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Axel Kroll an, der das Unternehmen verlassen wird.



Dr. Eva Heneweer war seit 2013 Rechtsanwältin bei der Wirtschaftskanzlei Linklaters LLP in Düsseldorf. Dort arbeitete sie im Bereich Gesellschaftsrecht sowie Mergers & Acquisitions mit dem Schwerpunkt der gesellschaftsrechtlichen Beratung nationaler und internationaler Unternehmen sowie der Beratung bei Unternehmenstransaktionen. Ihr Studium der Rechtswissenschaften absolvierte Dr. Eva Heneweer an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, wo sie im Gesellschaftsrecht promovierte und später als Akademische Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsrecht arbeitete.



„Mit Frau Dr. Heneweer gewinnt die FUNKE MEDIENGRUPPE eine ausgewiesene juristische Expertin, vor allem in der rechtlichen Beratung zum Gesellschaftsrecht sowie der Begleitung von M&A-Transaktionen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Michael Wüller, Geschäftsführer der FUNKE MEDIENGRUPPE. „Herr Dr. Kroll hat die Gesellschaft in bestem gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Wir danken Herrn Dr. Kroll für seine langjährigen, ausgezeichneten Dienste für die Gesellschaft und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“





