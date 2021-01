Ein neues Jahr beginnt in Hamburg ganz traditionell mit dem Neujahrsempfang des Hamburger Abendblattes – daran ändert auch eine Pandemie nichts. Chefredakteur Lars Haider begrüßte heute Vormittag rund 900 geladene Gäste aus dem Hotel Atlantic. Einen Händedruck oder eine Umarmung gab es diesmal aber nur virtuell, denn der 33. Neujahrsempfang wurde zum ersten Mal als exklusiver Live-Stream veranstaltet.



„Es Lars Haider blickte trotz aller Widrigkeiten zuversichtlich auf das neue Jahr. Nicht nur, weil die Corona-Impfungen begonnen haben und der HSV an der Rückkehr in die erste Bundesliga arbeite, sondern auch, weil das Virus nicht nur negative Auswirkungen habe: „Wir alle werden die Globalisierung, das weitere Zusammenwachsen der Welt nicht stoppen können. Die Welt wird sich deshalb immer stärker vernetzen, ob wir wollen oder nicht, daran können wir nichts ändern. Was wir aber ändern können, ist der Egoismus, der für unser Leben vor Corona so prägend war. Damit muss Schluss sein“, so Lars Haider. Corona habe eindrucksvoll bewiesen, dass das Verhalten einer Person einen Unterschied machen könne. Das Motto des Tages lautete daher: Der Norden bleibt stark!



Die Gästeliste war in diesem Jahr nicht weniger exklusiv als bei den vergangenen 32 Empfängen: Das Hamburger Abendblatt hatte bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport zu Gast und sprach mit ihnen über die großen Themen der kommenden Monate, also vor allem über die Pandemie, den Kampf für weniger Infektionen und mehr Impfstoff sowie über die bevorstehende Bundestagswahl.



Dabei waren Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, die Virologin Marylyn Addo, About-You-Gründer Tarek Müller, Starkoch Tim Mälzer, Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Hamburgs Ehrenbürgerin Kirsten Boie. Per Videobotschaft meldeten sich Udo Lindenberg, Weltumsegler Boris Herrmann und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig. Einen „echten“ Gast gab es aber auch: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich am Vorabend des Neujahrsempfangs mit Lars Haider im Hotel Atlantic zum Interview getroffen.



Was er und die anderen Gäste zu sagen hatten, sehen Sie in voller Länge hier.

