Pressemitteilung BoxID: 799163 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Reviergeflüster mit tollen Gästen

Die fünfte Folge des Füchse-Podcasts bietet erstmalig zwei Gäste in einer Folge. Moderator Till Mildebrath hat mit Matthias Retzki und Nils Lichtlein über das Kochprojekt der Füchse und noch vielem mehr gesprochen. Die fünfte Folge vom Reviergeflüster gibt es ab jetzt auf der Berliner Homepage zum Anhören und Downloaden oder zum Streamen auf Spotify und bei Apple Podcasts.



Koch Matthias Retzki ist immer mittwochs und freitags auf den sozialen Kanälen der Füchse zu sehen, wenn er in Kooperation mit der AOK Nordost gemeinsam mit Fuchsi oder auch Spielern der Füchse kocht. Vor allem ist Matthias aber Geschäftsführer des Cateringpartners des Hauptstadtclubs Culpepper Event Catering. Zweifelsfrei hat auch diese Branche mit den Auswirkungen des Corona-Virus zu kämpfen. Matthias gibt in der fünften Folge des Reviergeflüsters einen Einblick in die aktuelle Situation bei Culpepper. Er erzählt aber auch, wie sich die Spieler bei ihm in der Küche geschlagen haben und wie so ein ganz normales Heimspiel im Fuchsbau eigentlich für ihn und seine Mitarbeiter abläuft.



Der zweite Gast im Füchse-Podcast ist Nils Lichtlein, der auch gemeinsam mit Matthias und Fuchsi gekocht hat. Die Folge „Gesund & Lecker mit Fuchsi und Nils“ ist am morgigen Freitag ab 12 Uhr auf dem Facebook- und YouTube-Kanal der Füchse zu sehen. Wie es dem Jugendnationalspieler dabei ergangen ist und wie wichtig Ernährung auch in seiner noch jungen Karriere ist, erzählt Nils in der fünften Folge des Reviergeflüsters. Zudem erzählt der frischgebackene Deutsche A-Jugend Meister wie es eigentlich ist, ein Werbegesicht in einer Stadt wie Berlin zu sein. Die Sparkasse Berlin, der Partner der Jungfüchse wirbt nämlich mit dem Gesicht des 18-jährigen auf Bussen und in Bahnstationen der Hauptstadt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (