Pressemitteilung BoxID: 787285 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Füchse brennen auf Revanche gegen GWD Minden

Morgen um 19:00 Uhr treten die Füchse Berlin bei GWD Minden an. Das Spiel findet in der Kreissporthalle Lübbecke statt. Das Team von Trainer Velimir Petkovic musste im Hinspiel gegen Minden die bislang einzige Heimniederlage der laufenden Saison hinnehmen. Dafür wollen sich die Berliner in der morgigen Begegnung nun revanchieren. Die Partie kann live auf Sky Sport verfolgt werden.



Am Sonntag feierten die Berliner den 25:24-Derbysieg über den SC Magdeburg und sprangen dadurch wieder auf Rang drei in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga. Nur vier Tage später wartet nun die nächste Aufgabe auf das Team von Velimir Petkovic. Am morgigen Donnerstag um 19:00 Uhr treten die Füchse bei GWD Minden in der Lübbecker Kreisporthalle an, um die aktuelle Platzierung zu verteidigen.



Im Hinspiel mussten sich die Füchse im heimischen Fuchsbau mit 25:29 geschlagen geben. Das war die bislang einzige Heimniederlage des Hauptstadtclubs in der laufenden Spielzeit und dafür möchten sich die Berliner natürlich unbedingt revanchieren. „Das Hinspiel war zu Beginn der Saison, somit hatten wir alle einen anderen Rhythmus. Dieses Spiel hat aber natürlich dennoch gezeigt, dass jede Partie in der LIQUI MOLY HBL unglaublich schwierig ist“, sagt Velimir Petkovic zur Vorgeschichte aus der Hinrunde.



Die Füchse sind im Handballjahr 2020 noch ungeschlagen und wollen ihre Serie auch gegen Minden unbedingt fortsetzen. „Aktuell sind wir gut drauf und bekommen mannschaftlich viele Verletzungsprobleme kompensiert. Wir möchten jedes Spiel gewinnen und daher natürlich auch gegen Minden das Maximum herausholen. Allerdings kennen wir die Stärke des Gegners, der mit Spielern wie Michalczik, Rambo und Gullerud immer zu tollen Leistungen im Stande ist“, so Petkovic zur morgigen Begegnung. Die Füchse haben also die Revanche im Blick, um ihren Platz in der Spitzengruppe weiterhin verteidigen zu können. Das Spiel ist live auf Sky Sport zu sehen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (