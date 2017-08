Multicolor-Stufen - so kommt Farbe ins Spiel

Eine moderne Ausstattung des eigenen Zuhauses liegt im Trend. Dazu gehören auch individuelle Farbkonzepte, die alle Räume durchziehen. Durch die originellen Multicolor-Stufen in Granitoptik von Fuchs-Treppen kann auch das Herzstück des Hauses, die Treppe, farblich auf das Ambiente abgestimmt werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten gehen weit über die der klassischen Materialien Holz und Stahl hinaus – die Palette reicht von verschiedenen Grautönen bis hin zu kräftigen Rot-, Blau- und Grüntönen. Auch aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit sind die Multicolor-Stufen etwas Besonderes: Sie wirkt rutschhemmend und – was besonders Barfußläufer zu schätzen wissen – fußschmeichelnd. Die spezielle Haptik und das originelle Design machen diese Treppen zu einem Highlight in jedem Zuhause.

