Für Reisende lohnt es zum Neujahrsstart schnell zu sein: Nur noch bei Buchung bis 15. Januar 2021 genießen Kinder Gratis-Urlaub in ausgewählten Ferienzielen. Auch die kostenfreie Umbuchungs- und Storno-Optionen laufen zu dieser Frist aus.



München, 29. Dezember 2020 – Die FTI GROUP geht in die letzte Verlängerung mit seiner „Besser geht’s nicht“-Kampagne, bei der Gäste für Pauschalreisen und ausgewählte Linienflug-Arrangements beste Buchungsbedingungen vorfinden: Neben der Best-Preis-Garantie bis vier Wochen vor Abreise profitieren Urlauber bei Buchung der FTI Touristik- und BigXtra-Angebote bis 15. Januar 2021 von den kostenfreien Umbuchungs- und Storno-Optionen bis 14 Tage vor Reisebeginn und der Geld-zurück-Garantie innerhalb von 14 Tagen im Stornierungsfall. Auch Familien können den kompletten Reisepreis für ihre Kinder weiterhin sparen, wenn sie sich bis spätestens Mitte Januar auf eine Reise mit FTI Touristik in ausgewählte Destinationen festlegen. „Aufgrund des bundesweiten Lockdowns und damit einhergehender längerer Urlaubsplanungsmöglichkeiten haben wir uns nun zu einer letzten Verlängerung der kulanten Umbuchungs- und Storno-Optionen sowie der FTI Kids-Free-Aktion entschlossen. Damit unterstützen wir die Reisebüros beim Verkauf und machen die Buchungsentscheidung der Gäste so einfach wie nie“, erklärt FTI Group Managing Director Ralph Schiller und führt fort: „Nachdem jetzt kurz vor Weihnachten erneut eine Reisewarnung für die Kanaren verhängt wurde, sehen wir weiterhin Bedarf, unseren Gästen in dieser Zeit größtmöglichen Spielraum für die künftige Urlaubsplanung 2021 zu geben. Deshalb wollen wir sowohl Familien als auch Frühentschlossene weiterhin in ihrer Buchungsentscheidung mit attraktiven Angeboten bestärken.“



Große Auswahl & Flexibilität mit FTI Kids Free und „Besser geht’s nicht“

Für die FTI Kids Free Aktion sind bei Buchung noch bis spätestens 15. Januar 2021 Flug sowie der Aufenthalt im Hotel bei ausgewählten Arrangements mit FTI Touristik auf den Kanarischen Inseln, in Griechenland, Ägypten, auf Mallorca, in Kroatien, Italien, Zypern und Marokko im Reisezeitraum von 26. März bis 31. Oktober 2021 kostenfrei. In der Regel gilt das Angebot für bis zu drei Kinder bis mindestens 11 Jahre bei Übernachtung im Zimmer der Eltern. Die Anreise erfolgt dabei immer mit Flügen der Holiday Europe.

Zusätzlich können sowohl Familien als auch andere Gäste bei Buchung bis Mitte Januar weiterhin in den Genuss der kostenfreien Umbuchungs- und Storno-Optionen des „Besser-geht’s-nicht“-Pakets kommen. Im Falle einer Stornierung erhalten die Kunden binnen 14 Tagen die geleisteten Zahlung zurück. Dabei gelten die Konditionen im Reisezeitraum ab sofort bis 31. Oktober 2021 neben Pauschalangeboten auch für ausgewählte Arrangements der FTI Touristik mit Linienflügen der Lufthansa Group, Turkish Airlines, Emirates, Oman Air, British Airways, Etihad Airways und Qatar Airways. Ausgeschlossen sind lediglich Datamix- und Kreuzfahrtbuchungen.



Preisbeispiele:



Theo Sunset Bay Hotel, Chlorakas, Zypern



Eine Woche in der Juniorsuite mit Frühstück ist inklusive Flug, z. B. am 24. Mai 2021 ab Düsseldorf

ab 909 Euro pro Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder bis12 Jahre) buchbar.





LABRANDA Les Dunes d’Or, Agadir, Marokko



Eine Woche im Doppelzimmer mit All-Inclusive-Verpflegung ist mit Flug, z. B. am 27. März 2021 ab Frankfurt

ab 999 Euro pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis 11 Jahre) buchbar.



LABRANDA Golden Beach, Fuerteventura, Kanaren



Eine Woche im Doppelzimmer mit All-Inclusive-Verpflegung ist mit Flug, z. B. am 9. Juni 2021 ab Leipzig

ab 1.069 Euro pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis12 Jahre) buchbar.



Happy Life Village, Sharm El Sheikh, Ägypten



Eine Woche im Familienzimmer mit Halbpension ist mit Flug, z. B. am 6. Juli 2021 ab München

ab 1.109 Euro pro Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder bis13 Jahre) buchbar.



LABRANDA Marine Aquapark Resort, Kos, Griechenland



Eine Woche im Familienzimmer mit All-Inclusive-Verpflegung ist mit Flug, z. B. am 3. Juni 2021 ab Leipzig

ab 1.179 Euro pro Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder bis11 Jahre) buchbar.



LABRANDA Rocca Nettuno Tropea, Tropea, Italien



Eine Woche im Familienzimmer mit All-Inclusive-Verpflegung ist mit Flug, z. B. am 22. Mai 2021 ab Leipzig

ab 1.229 Euro pro Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder bis17 Jahre) buchbar.



Sheraton Miramar Resort, El Gouna, Ägypten

Eine Woche im Familienzimmer mit Al-Inclusive-Ultra-Verpflegung ist mit Flug, z. B. am 30. April 2021 ab München



ab 1.389 Euro pro Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder bis 12 Jahre) buchbar.



Diese und weitere Angebote sind buchbar im Reisebüro, über die kostenfreie FTI Hotline 089 / 710 451 498 und über www.fti.de.

(lifePR) (