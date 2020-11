Nach aktuellem Beschluss der Kanarischen Behörden behalten neben PCR-Tests auch Antigen-Schnelltests für die Einreise Gültigkeit.

FTI GROUP Gäste können den Antigen-Schnelltest direkt nach der Ankunft auf den Kanaren machen.

FTI GROUP garantiert für ihre Gäste Kostenübernahme für Flugumbuchung im Quarantänefall.





Gute Nachrichten für kurzentschlossene Kanaren-Urlauber: Auch zukünftig wird ein Antigen-Schnelltest für die Einreise und den Check-In ins Hotel akzeptiert. „Nach der Verwirrung der letzten Tagen was das Testprotokoll für die Kanarischen Inseln ab dem 14. November 2020 betrifft, haben wir nun Klarheit von Seiten der Kanarischen Behörden: Die von der FTI GROUP für unsere Gäste angebotenen Schnelltests werden weiterhin akzeptiert“, erklärt Manuel Morales, FTI Group Head of Destination Spain. In Zusammenarbeit mit der FTI-Zielgebietsagentur Meeting Point Spain und lokalen Ärzten bietet der Veranstalter die Antigen-Schnelltests für Gäste an, die zu Hause beispielsweise aus Zeitgründen keinen PCR-Test mehr machen lassen konnten. „Damit können auch kurzentschlossene Reisende einen Kanaren-Urlaub buchen, denn sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ihr Testergebnis unter Umständen nicht rechtzeitig vorliegt“, betont Morales. Direkt nach der Ankunft werden die Gäste zur Teststelle gebracht, bevor es dann nach rund 30 Minuten mit dem Ergebnis in der Tasche ins gebuchte Hotel geht. Neben den Schnelltests kann auch ein negatives PCR-Testergebnis in Papierform oder auf dem Smartphone vorgelegt werden.



FTI GROUP übernimmt Flugkosten im Quarantänefall

Unterstützung und Sicherheit garantiert die FTI GROUP auch im Fall eines positiven Testergebnisses vor Ort: Sollte ein Gast dadurch in eine 14-tägige, verpflichtende Quarantäne müssen, so übernimmt der Veranstalter die Kosten für den neuen Rückflug. Für den Quarantäneaufenthalt stellt die Kanarische Inselregierung Unterkünfte, in der Regel in speziellen Teilen von Hotels, bereit.

