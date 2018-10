Mitgliederversammlung 2018: Anträge auf Satzungsänderung auf www.mainz05.de

08.10.18

Am Montag, 8. Oktober endet die Frist zur Einreichung von Anträgen auf Satzungsänderung für die anstehende Mitgliederversammlung des 1. FSV Mainz 05 (Montag, 22. Oktober, 19:05 Uhr in der OPEL ARENA). Die bis dahin eingegangenen Anträge, die auf der Mitgliederversammlung zur Abstimmung stehen, sind ab Dienstag, 9. Oktober online auf www.mainz05.de unter „Verein“ im Bereich „Mitgliedschaft – Mitgliederversammlung 2018“ im Bereich sowie auf der Geschäftsstelle des FSV (Issac-Fulda-Allee 5, Mainz) und in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage) einsehbar.

