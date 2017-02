Mit dreifach-donnerndem Helau ins Heimspiel gegen Werder Bremen

Am kommenden Samstag, 18. Februar, 15:30 Uhr bestreitet der 1. FSV Mainz 05 sein letztes Heimspiel in der laufenden Fastnachtskampagne gegen den SV Werder Bremen.



Anlässlich dessen erhalten die 05er großartige vierfarbbunte Unterstützung von diversen Originalen der Meenzer Fassenacht, die die Zuschauer in der OPEL ARENA schon vor Anpfiff auf närrische Betriebstemperatur bringen werden. An der Spitze der fastnachtlichen Abordnung wird die Meenzer Guggemusik „Die Nodequetscher" in das Stadionrund einmarschieren und die Besucher mit ihren Klängen begeistern. Ihnen folgt mit den Schwellköpp, ein auch über die Grenzen der Region bekanntes Aushängeschild der Meenzer Fassenacht. Begleitet von den graziösen Damen des Mainzer Hofballetts (MCV) werden sich 11 der Fastnachtskultfiguren aus Gips und Papier in den bunten Reigen einreihen. Den musikalischen Abschluss bildet der bekannte Fastnachtssänger Pit Rösch vom Kostheimer Carneval Verein (KCV), der auch in diesem Jahr wieder ein Lied zum Kampagnenmotto, „De Dom gehört zu Meenz am Rhoi, wie Fassenacht, Weck, Worscht und Woi" zum Besten geben wird. Für die akrobatische Umrahmung seines Auftrittes sorgt eine kleine Choreographie des Hofballetts.



Mannschaft läuft im 111-Jahre-Jubiläumstrikot auf



Passend dazu, werden die Profis des 1. FSV Mainz 05 dieses ganz besondere Spiel in den seinerzeit eigens entworfenen 111-Jahre-Jubiläumstrikots bestreiten. Dieses sogenannte „Fastnachtstrikot" ist im Rahmen der letzten närrischen Kampagnentage vom 17. Februar bis zum Fastnachtsdienstag (28. Februar) deutlich vergünstigt in den 05-Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage) sowie online unter www.mainz05shop.de erhältlich. Das 111-Jahre-Trikot für Erwachsene kostet im Aktionszeitraum nur noch 45 Euro (statt 59,95 Euro), die Kindervariante gibt es bereits für 35 Euro (statt 49,95 Euro). Darüber hinaus gilt im gleichen Zeitraum ein Rabatt von närrischen 11 Prozent auf das gesamte Fanshop-Sortiment. Mitglieder erhalten wie immer 10 Prozent Rabatt zusätzlich. Bereits reduzierte Waren sind ausgeschlossen.



Tickets für Samstag



Für Kurzentschlossene stehen für das Spiel am Samstag (Anpfiff 15:30 Uhr) noch Karten in allen Kategorien zur Verfügung. Diese sind bei den üblichen Vorverkaufsstellen, in den Fanshops, online unter www.mainz05.de sowie unter der Ticket-Hotline 06131 – 375500 erhältlich. Der 1. FSV Mainz 05 freut sich auf zahlreiche Zuschauer, damit das dreifach-donnernde Helau zum Schlusspfiff möglichst durch einen dreifachen Punktgewinn veredelt werden kann.

