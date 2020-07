Pressemitteilung BoxID: 806783 (Frielingsdorf Consult GmbH)

Die Frielingsdorf Akademie mit eigenem Internetauftritt

Schauen Sie drekt einmal vorbei unter www.frielingsdorf-akademie.de

.

Ihre Bildung liegt uns am Herzen!

Unsere neue Akademie-Website informiert Sie nun noch besser über die Inhalte und Vorteile unserer Zertifikatslehrgänge und Seminare.



Die Frielingsdorf Akademie präsentiert sich ab sofort mit einer eigenen innovativen Website. Die neue Internetpräsenz bietet Ihnen dabei umfangreiche Informationen über die Geschichte und Hintergründe der Akademie und stellt Ihnen alle unsere Zertifikatslehrgänge und Tagesseminare ausführlich vor.



Wir hoffen, dass es gefällt Ihnen – schauen Sie doch direkt unter www.frielingsdorf-akademie.de vorbei.



Unsere Akademie-Website zeigt sich im modernen ansprechenden Design und ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch auf dem aktuellsten Stand der Technik. Ob vom Smartphone, Tablet oder PC aus – genießen Sie eine rundum gelungene Präsentation von Fortbildungsmöglichkeiten im ambulanten Gesundheitswesen und das ganz ohne Cookies!



Eine übersichtliche Menüstruktur navigiert Sie durch fünf Hauptkategorien „Über uns“, „Zertifikatslehrgänge“, „Tagesseminare“, „Publikationen“ und „Gut zu wissen“. In den Untermenüs erfahren Sie dann alle Einzelheiten und Details zu den entsprechenden Hauptkategorien. Bei den einzelnen Zertifikatslehrgängen und Seminaren erhalten Sie dann alle notwendigen Informationen zu Inhalten, Konditionen, Ablauf und Termine sowie Ihrem Referententeam.



Haben Sie Fragen, vermissen Sie etwas oder möchten Sie uns Ihre Meinung mitteilen, dann wenden Sie sich gerne an unsere Ansprechpartnerin in der Presseabteilung Frau Andrea Becker unter becker@frielingsdorf.de.



Wenn Sie Informationen über die einzelnen Zertifikatslehrgänge und Seminare haben möchten, wenden Sie sich gerne an unser Akademieleiterin Frau Claudia König unter koenig@frielingsdorf.de.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden und Entdecken unseres brandneuen Internetauftritts und freuen uns, Sie hier regelmäßig begrüßen zu dürfen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Ärzte-Newsletter. Den Link zum Anmeldeformular finden Sie direkt unter dem Menüpunkt „Publikationen“.



Die Frielingsdorf Akademie - Ihre Abkürzung zum Erfolg!

