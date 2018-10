Gänsehaut ist garantiert - Adventsstimmung im Sauerland mit Yoga, Wellness und gutem Essen

15.10.18

Nur noch wenige Wochen und man kann wieder in die Advents- und Weihnachtszeit eintauchen. Weihnachtlicher Glanz und herrliche Düfte überall – gibt es eine schönere Jahreszeit, um inne zu halten, sich zu besinnen, sich zu entspannen und mal durch zu atmen?



Wer nicht nur Adventsstimmung, sondern dazu ein vielfältiges Angebot an Wellness- und Entspannungstechniken sucht, der ist im Romantik Hotel Freund & SPA-Resort bestens aufgehoben. Denn die Kombination aus Gastfreundschaft, der Lage des Hotels und der liebevollen Einrichtung und Dekoration zusammen mit dem vielfältigen Angebot im Wellnessbereich und den Sportmöglichkeiten ist unschlagbar.



Ob Yoga, Ayurveda, Reiten, Wandern, Nordic Walking oder Mountainbike fahren - im Romantik Hotel Freund ist alles möglich.



Rosalinde Freund, Inhaberin des Hauses: „Gerade im Bereich Yoga und Ayurveda haben wir die Messlatte ganz hoch gelegt. Wir bieten qualifizierten Yoga-Unterricht und kompetente Ayurveda-Anwendungen. Unser Küchenchef passt auf Wunsch gern die Mahlzeiten an bestimmte Ernährungs-Wünsche an.“



Highlight ist der „Orkeland SPA-Bereich“. Der SPA-Bereich ist ein Erholungs- und Entspannungsparadies. Die Gäste dürfen sich auf das Besondere auf ganz hohem Niveau freuen. Jeder wird hier seine „Nische“ für seine Bedürfnisse finden und sich garantiert rundherum erholen. Mit einem großen Innen- und einen mediterranen Außen-Swimmingpool, einer großen Saunawelt, die von der lettischen Außen-Blocksauna mit Natursteinkaltbecken über eine Salz-Kristall-Sauna bis hin zur Dampf- und Akazien Sauna alles bietet, was das Herz begehrt, sollte das auch nicht schwer fallen. Eine große Auswahl an qualifizierten Beauty- und Massagebehandlungen sowie medizinische Bäder stehen außerdem zur Verfügung.



Yoga gefällig?



Im Romantik Hotel Freund & SPA-Resort ist das für Anfänger und Fortgeschrittene möglich. Nicht nur der neue große, helle Yoga-Raum, auch Yoga-Lehrerin Nellie Kleinewillinghöfer machen die Übungen zu etwas Besonderem. Das Romantik Hotel Freund bietet zudem auch Akupunktur und koreanische Heilkunst an. Dr. (uni mos) Chang, ein koreanischer Heilpraktiker, behandelt im Hotel und ist zusätzlich Ansprechpartner im medizinischen Bereich.



Die Zimmer sind in frischen hellen Farben und mit hochwertigen Materialien gemütlich eingerichtet. Die wunderschöne Umgebung, inmitten von Wiesen, Feldern und Wäldern ist ein Dorado für Wanderer und Radfahrer. Das Besondere: Auch Reitfans kommen hier voll auf ihre Kosten, denn das Romantik Hotel Freund & SPA-Resort hat ein eigenes Gestüt, gegenüber vom Hotel. Hier kann man Unterricht nehmen, Ausritte machen oder sein eigenes Pferd mitnehmen und unterstellen.



Die Region begeistert mit zahlreichen Ausflugszielen, z. B. zum nahe gelegenen Edersee. In der Umgebung kann man auch ausgesuchte Adventsmärkte besuchen. Tipps bekommt man vom Hotelteam. Ein Wochenende im Romantik Hotel & SPA-Resort Freund und die Feiertage können kommen.



Arrangement: Entspannter Advent





2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet, Halbpension in Form von Menü, Buffet oder Menü-Buffetkombination, weihnachtliches Ambiente mit Weihnachtsplätzchen und Christstollen, 1 Adventscocktail, 1 Fußreflexzonenmassage (25 Minuten), Aktiv- & Entspannungsangebote wie Aquafitness & Yoga, Orkeland SPA Entspannungswelten mit Sauna Vielfalt und winterliche Aufgüssen, beheizter Außenpool, Innenpool, Wellnessgarten, Bademantel, Wellnesstasche und Badeslipper im Zimmer, Parkplatz direkt am Hotel, kostenloses W-LAN auf dem Zimmer, Mountainbikes & Nordic-Walking-Stöcke kostenfrei im Verleih





Zwei Übernachtungen inklusive der oben stehenden Leistungen kosten pro Person ab 259,- € im Doppelzimmer. Buchbar vom 30.11.2018-16.12.2018.

