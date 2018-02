Wiesn-Festival, Beachparty, Bernd Stelter, Markus Krebs, "High Fidelity", der Kölsche Abend mit Kasalla, Volker Rosin und mehr: Freizeitzentrum Xanten startet Kartenvorverkauf für Events 2018

Das Freizeitzentrum Xanten startet den Kartenvorverkauf für seine Veranstaltungs-Highlights der Open Air-Saison 2018. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Top-Acts Wiesn- Festival mit "Feuerherz" und "ZweiLand" und die Beachparty mit Peter Wackel, Anna-Maria Zimmermann u.a., Bernd Stelter, der "Kölsche Abend" mit Kasalla, 'Querbeat' u.a., Markus Krebs, Volker Rosin sowie das Rockorchester "High Fidelity".



"Das Aufgebot der Künstler wollten wir auch in diesem Jahr wieder abwechslungsreich gestalten", so der Leiter des Freizeitzentrums Xanten, Wilfried Meyer. "Das ist uns auch durchaus gelungen. Wir freuen uns darüber, von Mallorca-Stars bis hin zu Showgrößen wie zum Beispiel Bernd Stelter viele unterschiedliche und interessante Künstler bei uns begrüßen zu dürfen."



Wiesn Festival mit Feuerherz, Vincent Gross und ZweiLand - Open Air am Freitag, 3. August 2018 im Strandbad Xantener Südsee - präsentiert von der Sparkasse am Niederrein



Feuerherz, Vincent Gross und ZweiLand - das sind die Künstler, die das Strandbad Xantener Südsee beim Wiesn-Festival in Partystimmung bringen. Mit ihren melodischen Songs und einer professionellen Performance haben Feuerherz bereits in den vergangenen zwei Jahren im Freizeitzentrum Xanten bewiesen, dass sie es verstehen, eine professionelle Show abzuliefern, jedoch niemals den Spaß an dem zu verlieren, was sie tun.



Nach "The Voice Kids" startete Vincent Gross seine Solokarriere und kann sich nun selbst zu den erfolgreichen Berufsmusikern zählen, und das mit gerade einmal 20 Jahren. Seine neue Single "Du, du, du" präsentierte er bereits im Fernsehen vor einem Millionenpublikum und nun nimmt er seine Gitarre mit und wird im Strandbad Xantener Südsee seine Fans schwärmen lassen.



ZweiLand - das ist das Duo um "Köln 50667"-Star Diana Schneider und dem Sieger der RTL-Show "Das Supertalent 2015" Jay Oh. Diana und Jay lernten sich im Sommer 2016 auf einem Charity- Event kennen und schon kurze Zeit später standen sie gemeinsam auf der Bühne und schrieben ihre ersten Songs zusammen: ZweiLand war geboren! Momentan arbeitet das Duo mit Echo- Preisträger Bülent Aris (Backstreet Boys, Sarah Connor, David Bisbal etc.) intensiv an seinem ersten gemeinsamen Album. Man darf sich also auf junge, aber nicht zuletzt professionelle Künstler freuen, die beim Wiesn-Festival ihre Zuhörer begeistern werden.



Das meint auch Wilfried Meyer: "Ich bin immer wieder erstaunt darüber, mit welcher Leidenschaft und Professionalität junge Künstler ihre Arbeit machen. Und das sieht man dann hinterher am Erfolg, den diese Leute bereits in so jungen Jahren erlangen."



Das Wiesn-Festival ist die besondere Veranstaltung für junge Leute ab 14 Jahren (und Junggebliebene).



Mallorca Beachparty mit Stargast Peter Wackel - Open Air am Samstag, 4. August 2018 im Strandbad Xantener Südsee - präsentiert von der Volksbank Niederrhein



Am Samstag, den 4. August 2018 befindet sich das Strandbad Xantener Südsee wieder in der Hand aller Insel-Fans, denn dann findet die nächste Ausgabe der beliebten Mallorca-Beachparty statt, präsentiert von der Volksbank am Niederrhein.



Die Mallorca-Beachparty ist aus dem Veranstaltungskalender des Freizeitzentrum Xantens nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr mit den Stargästen: Peter Wackel und Anna-Maria Zimmermann! Ebenfalls live auf der Bühne: Isi Glück und Julian David. Abgerundet wird der Starauflauf von den Sets des beliebten DJs Paraiso. Hier kann ein jeder wieder die sommerliche Kulisse des Strandbads genießen, mit seinen Freunden Cocktails schlürfen und zu den Hits der Mallorca-Stars feiern.



Bernd Stelter mit Kabuff-Orchester: "Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten" - Open Air am Fr., 24. August 2018 im Strandbad Xantener Südsee - präsentiert von der Rheinischen Post



Es gibt Comedians, die einen Schenkelklopfer nach dem anderen ins Publikum feuern. Kabarettisten, die tiefgründig Ursachenforschung betreiben und nicht selten ein Sammelsurium aus Schmunzeln, Lachen und Schweigen ernten. Und es gibt Bernd Stelter.



Bernd Stelter auf eine Rolle festzunageln, wird nicht gelingen. Klar macht er Kabarett - aber nicht nur. Denn er ist ein Mann, der sich in keine Schublade einordnen lässt. Und sein neuestes Programm "Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten" unterstreicht erneut seine Qualitäten, eben auch als facettenreicher Liedermacher.



Er selbst bezeichnet sich als 'Genießer-Spießer'. Genuss erfährt er vor allem beim Musizieren und Texten. Immer ist es die Gitarre, die ihn begleitet und jeden seiner Auftritte zu etwas ganz Besonderem macht. Bernd Stelters Charme, das Vermitteln von Vertrautheit und die abendliche Erkenntnis, dass viele Dinge, die uns tagtäglich begleiten, einfach saukomisch sind, machen ihn zu einem Ausnahmekünstler.



Begleitet wird Bernd Stelter von den beiden Musikern seines einzigartigen Kabuff-Orchesters.



Kölscher Abend mit Kasalla, Querbeat und den Funky Marys - Open Air am Sa., 25. August 2018 im Strandbad Xantener Südsee - präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein



"Es gibt in Köln dutzende Bands, die Mundart spielen und davon leben können, das glaubt einem ja anderswo keiner, wenn man das erzählt", wundert sich Sänger und Songwriter Bastian Campmann, der Kasalla 2011 zusammen mit Ex-Peilomat-Gitarrist Flo Peil ins Leben rief. Und fürwahr: eine derart lebendige, aktive und wirtschaftlich erfolgreiche Mundart-Szene im Grenzbereich zu Rock und Pop ist in anderen bundesdeutschen Ballungsräumen kaum vorstellbar. Ein Phänomen, das ohne Karneval allerdings auch nicht möglich wäre. Campmann und Peil fiel die Entscheidung, nach jahrelangen Erfahrungen im Bereich Rock bzw. Punkrock eine Band mit stark lokalem, inhaltlichem Bezug zu gründen, nicht weiter schwer: Bastians Vater war sein Leben lang eine feste Größe in der Musikszene der Domstadt, Flo schrieb bereits u.a. Songs für die kölschen Legenden Bläck Fööss.



"Sei mal ein bisschen übertrieben!" Mit dieser Aufforderung aus dem Querbeat-Song "Fettes Q" scheint die Brass-Band in erster Linie sich selbst provoziert zu haben. Seit einigen Jahren muss man um einige Trompetenlängen weiter ausholen, um Querbeat ein Profil geben zu können. Mit massiver Popmusik hat sich die Kölner Band längst tief in die Herzen der Fans posaunt. Auf ausverkauften Konzerten und Festival-Bühnen begeistern die 15 Bühnen-Rebellen, die sich schon 2001 zusammengefunden haben, tausende Fans mit ihren stimmungsgeladenen Live-Shows.



Und da die Band ihre Kompositionen auch im eigenen Studio produziert, hat Querbeat quasi nebenher einen ganz eigenen Sound geschaffen. Mit verschiedensten Einflüssen aus den Bereichen Pop, Alternative, Jazz und nicht zuletzt dem eigenen Kölner Veedel, kreiert das bunte Ensemble unverwechselbare Momente. Vorbilder wie Seeed, Deichkind und auch die Ärzte beeinflussen die spannende Musikmische von Querbeat.



Die Funky Marys sind ein Garant für tolle Stimmung, außergewöhnliches musikalisches Entertainment und eine ansteckende Bühnenperformance. Die Mädels heizen ihrem Publikum garantiert mit einer tollen Show so richtig ein und sind eine Bereicherung für jede Veranstaltung. Sie verstehen es einfach, ihr Publikum zu fesseln und man merkt es ihnen an, dass sie auf der Bühne zu Hause sind und nicht nur eine Menge Spaß verbreiten, sondern auch eine Menge Spaß haben! Mit ihren Sessions-Hits D.A.N.Z.E., #TAKT und "Mer schrieve Jeschichte" haben sie eine ganz neue musikalische Richtung eingeschlagen und in der Karnevalsszene endgültig als Mädelsband Geschichte geschrieben. Mit ihrem diesjährigen Sessionstitel "MAACH ET!" fordern die Mädels ihr Publikum auf "einfach mal zu machen, statt nur zu reden!"



Markus Krebs: "Permanent Panne" - Open Air am Do., 30. August 2018 im Strandbad Xantener Südsee - präsentiert von Plaza del Mar



Mit seinem Bühnenprogramm "Permanent Panne", der herrlich schrägen Doppeldeutigkeit und seinem Wortwitz versteht Markus Krebs es, einen Lacher nach dem anderen zu produzieren. Er durchforstet sein eigenes Leben und stößt dabei immer wieder auf skurrile Geschichten und Anekdoten, die erzählt werden müssen. Ob im Kleingartenverein, in der Kneipe oder beim Versuch mit seinem Kumpel "TNT Schorsch" nach Grundwasser zu bohren - Markus Krebs bleibt sich treu und präsentiert mit feinsinnigem Humor seine Geschichten, die bis zur Gesichtslähmung führen. Ein Abend mit Markus Krebs ist wie ein Abend mit einem alten Kumpel an der Theke - Mitten aus dem Leben und mit einer gehörigen Portion Ruhrpott-Charme.



32-köpfiges Rockorchester "High Fidelity" - Open Air am Sa., 1. September im Strandbad Xantener Südsee - präsentiert von Edeka-Märkte Lurvink Xanten



Seit 2003 spielt High Fidelity mit 32 Musikern Rock- und Popklassiker in eigenen Arrangements aus den letzten 40 Jahren der Rockgeschichte nach. Das Besondere: Alles, was die Zuhörer von der CD kennen, steht bei ihren Konzerten wirklich auf der Bühne: Neben der Standardbesetzung (Bass, Drums, Gitarre, Keyboard, Gesang) kommen Bläser, Streicher, Percussion und Chor ins Spiel - und das auf hohem Niveau. Anders als bei anderen Cover-Bands kommen High Fidelity mit zehn verschiedenen Frontsängerinnen und -Sängern, so dass eine möglichst große Nähe zum Original auch bei der Stimmenauswahl gewährleistet ist: Abwechslung statt Einheitsbrei. So entsteht ein Konzerterlebnis der besonderen Art.



Eintrittskarten zu den Veranstaltungen sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online bestellbar auf www.f-z-x.de und www.eventim.de



Das Sommer-Special für die ganze Familie: Volker Rosin: "Tanzfieber" live Open Air am Fr., 31.08.2018 um 17:30 Uhr im Strandbad Xantener Südsee



Volker Rosin, der König der Kinderdisco, stürzt sich und sein kleines Publikum mit den Songs seines neuen Programms sprichwörtlich ins "Tanzfieber": Energiegeladen wie eh und je bringt er bei seinem Konzert alle Kinder zum Singen und Tanzen. Neben dem Titelsong im typischen Disco-Sound gibt es Lieder vom Kamel in der Wüste, Pepe, dem Floh aus Mexico und einen tollen Limbo-Tanz. Beim Lied vom Springseil hält es dann endgültig keinen mehr auf seinem Sitz. Eine tolle Tanzparty, die richtig einheizt und Spaß macht. Kein Körperteil bleibt ruhig und einige Kinder dürfen sogar auf die Bühne, um mit Volker Rosin zu singen und zu tanzen.



Eintritt zu dieser Veranstaltung zum Strandbadtarif, - kein Karten- Vorverkauf zu dieser Veranstaltung.



Viele weitere Events rund um die Xantener Nord- und Südsee



Das Freizeitzentrum Xanten veranstaltet in diesem Jahr nicht nur die Open Air-Events mit Karten-Vorverkauf, sondern noch zahlreiche weitere Veranstaltungen: An Pfingsten, 20. und 21. Mai, findet am Hafen Vynen, Alt-Vynscher-Weg 5, 46509 Xanten wieder der beliebte Fischmarkt Xantener Nordsee statt, der zum Bummeln und Flanieren auf der ca. 500 Meter langen Hafenmeile einlädt. Im Hafen Xanten, Salmstr. 30, 46509 Xanten findet am 9. und 10. Juni die Deutsche Meisterschaft im Stand Up Paddling statt, die die Qualifikation zur SUP-Weltmeisterschaft beinhaltet. Außerdem findet dort am 10. und 11. August wieder das Open Air-Kino in Zusammenarbeit mit dem Filmriss-Projektkino statt. Weitere Infos zu diesen und weiteren Veranstaltungen sind auch online auf www.f-z-x.de zu finden.



Vorverkaufsstellen



Eintrittskarten für die Veranstaltungen mit Karten-Vorverkauf sind ab sofort an lokalen Vorverkaufsstellen und online auf www.f-z-x.de und www.eventim.de erhältlich, sowie bei diesen Vorverkaufsstellen in Xanten und Umgebung u.a.:

- Info-Center des Freizeitzentrums Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt;

- Tourist-Information Xanten, Kurfürstenstr. 9, 46509 Xanten;

- Edeka-Märkte Lurvink, Sonsbecker Str. 19a und Lüttinger Str. 29, 46509 Xanten;

- Ticketshop Mattke, Kreuzstr. 24, 46483 Wesel;

- Stadtinfo Moers, Neuer Wall, 47441 Moers;

- Ringfoto Schneiders, Hagsche Straße 69, 47533 Kleve



Für die Veranstaltungen Wiesn-Festival und Kölscher Abend sind Karten außerdem erhältlich bei der Sparkasse am Niederrhein Geschäftsstelle Xanten am Europaplatz, Europaplatz 1 - 3, 46509 Xanten.

