Convious schließt Partnerschaft mit FORT FUN Abenteuerland und führt Echtzeit-Preise in der deutschen Freizeitindustrie ein

Im Rahmen ihrer internationalen Expansion ist Convious, eine SaaS Plattform speziell für die Freizeitindustrie, eine Partnerschaft mit dem FORT FUN Abenteuerland, dem deutschen regionalen Freizeitpark mit ca. 300.000 Besuchern jährlich, eingegangen. Deutschland ist eine der größten Volkswirtschaften und einer der fortschrittlichsten Märkte Europas, weshalb sich Preisgestaltung durch künstliche Intelligenz gerade hier fast wie eine logische Konsequenz anfühlt.



Die Echtzeit-Preisgestaltung von Convious (RTP, Real Time Pricing) ist ein algorithmisches Preismodell, das historische Daten zusammen mit Echtzeitinformationen verwendet, um die Preise der Eintrittskarten für jeden Besucher anzupassen. RTP ist wissenschaftlich fundiert und eliminiert das Risiko von Preisdiskriminierung und anderen unausgereiften Praktiken, die im digitalen Freizeitbereich noch weit verbreitet sind.



RTP handelt im besten Interesse aller



„Echtzeitpreise sind eine Lösung, auf die wir gewartet haben“, berichtet Andreas Sievering, Geschäftsführer vom FORT FUN Abenteuerland. „Es ist vorteilhaft für unsere Kunden, die faire Preise zusammen mit dem besten Service und Kauferlebnis direkt auf unserer Website erhalten. Dies ist für uns von Vorteil, da wir unsere Markenintegrität und die Preisstrategie unter Kontrolle halten und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben können. Und nicht zuletzt schafft es ein gesundes Partnerschaftsmodell und treibt die gesamte Freizeitindustrie in die richtige Richtung.“



Über diese Partnerschaft sagt auch Convious Vice President of Sales Bernard Kochen: „FORT FUN ist ein echter Marktführer und der perfekte Partner für uns: Sie sind zukunftsorientiert und zeigen keine Angst vor neuer Technologie, um ihre Ziele zu erreichen. Dies ist genau die Art von Verständnis, die eine hervorragende Zusammenarbeit garantiert.“



Über Convious



Convious bietet eine AI-basierte SaaS-Lösung für Ertrag und Preisgestaltung in der Freizeitbranche. Die datengesteuerte Software des Unternehmens bietet ein hochgradig personalisiertes Online-Kauferlebnis einschließlich revolutionärer Echtzeitpreise. Die fortschrittliche Technologie von Convious stärkt die Eigentümer der Veranstaltungsorte, indem sie ihre Abhängigkeit von Wiederverkäufern eliminiert und ihre direkten Einnahmen erhöht.

