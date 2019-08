Pressemitteilung BoxID: 763513 (Förderverein Pro Halle e.V. c/o Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH)

Auf der Saale bequem von A nach B

Der Förderverein Pro Halle e.V. hat ein weiteres Projekt realisiert. Alteingesessene Hallenserinnen und Hallenser würden dazu sagen: „Das gab´s doch schon mal!“ Gemeint ist eine Verbindung von verschiedenen Stationen zu Boot auf der Saale.



Diese Idee hat der Förderverein aufgegriffen und einen Saalebus ins Leben gerufen. Er verbindet fünf Stationen auf der Saale. Der Saalebus startet an der Anlegestelle des Restaurants „Krug zum grünen Kranz“ und steuert die Anleger in der Emil-Eichhorn-Straße, am Elfengrund, an der Ziegelwiese sowie am Peißnitzhaus an.



Der Förderverein fordert in der gewohnten halleschen Mundart auf, es „Ludwig dem Springer“ gleich zu machen: „Hubbe nei!“ also „Spring rein!“, heißt es ab sofort jeden Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9.00 bis 17.00 Uhr. Stündlich fährt der Saalebus von jeder Anlegestelle.



Die Devise lautet: Bequem mit einem Floß von A nach B und nebenbei die Aussicht entlang der Fahrstrecke genießen.

