Sommerurlaub ab Nürnberg: Wieder Flüge zu 25 Zielen möglich

Der Sommer nimmt gerade erst Anlauf: Von Nürnberg aus sind bald wieder 25 Ziele in zehn Ländern nonstop erreichbar. So nehmen Airlines wie Corendon, Turkish Airlines, Ryanair, TUI fly, Sun Express, Wizz Air und andere Fluggesellschaften sukzessive Verbindungen in beliebte Feriendestinationen und zu Städtezielen auf.



Zur Auswahl stehen fünf Ziele in Griechenland, zwei in Italien, fünf in Spanien (mit Kanarischen Inseln und Mallorca), vier in der Türkei und drei in Rumänien. Außerdem geht es nach Frankreich und Portugal, in die Niederlande, nach Serbien und Bulgarien sowie innerdeutsch nach Hamburg. Einen aktuellen Überblick gibt es unter www.airport-nuernberg.de/sommerziele2020. Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert.



Sicheres Reisen



Damit eine sichere Wiederaufnahme des Reiseverkehrs möglich ist, hat die Europäische Union eine Plattform mit vielen Inhalten (z.B. Einreisebestimmungen) rund um das Reisen veröffentlicht. Die interaktive Karte (https://reopen.europa.eu/de) steht dabei allen Passagieren zur Verfügung, um den Urlaub in Europa mit Rücksicht auf die Gesundheit sicher planen zu können. Das Informationsangebot des Auswärtigen Amts (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise) komplettiert die Vorbereitung auf die Urlaubsreise.



Vor dem Abflug sorgt der Airport Nürnberg durch eine Vielzahl von Maßnahmen dafür, dass das Reisen den erhöhten Hygiene- und Sicherheitsstandards entspricht. Ein Video und Detailinformationen finden die Passagiere unter www.airport-nuernberg.de/verhaltensregeln.



