Kompletter Zug, komplette Lösung

LKW plus Anhänger, ein System für durchdachtes Durchladen, alles fix und fertig inklusive individueller Planengestaltung – dieses Komplettpaket aus einer Hand war ausschlaggebend für einen Spediteur aus Iffezheim (Landkreis Rastatt), der im Regionalverkehr Palettenware transportiert. In seinem Auftrag hat Fliegl Trailer ein LKW-Chassis mit einem Schiebegardinenaufbau bestückt. Ein Tandem-Plattformanhänger mit baugleichem Aufbau vervollständigt die Kombi.



Die Verbindung zwischen Motorwagen und Anhänger wird mittels Ladebordwand und Fliegl Durchladevorrichtung hergestellt. Die elektrische Bordwand besitzt eine Tragkraft von 2000 kg. Sie kann per Handsteuerung oder über Trittschalter mit den Füßen bedient werden und ist mit Warnleuchten und -flaggen abgesichert. Bei geöffneten Anhänger-Fronttüren wird einfach ein Überfahrblech nach vorne über das Bordwandende geklappt.



Die Gardinenaufbauten sind mit beidseitigen Palettenanschlägen versehen, eine zusätzliche Reihe Aluminium-Einstecklatten maximiert die Stabilität. In Fahrtrichtung links lässt sich das Ecolift Hubdach mechanisch mit Gasdruckdämpferunterstützung um ca. 380 mm aufstellen. Der Zug verfügt über das Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 XL und das DC 9.5 Zertifikat.



INNOVATING FOR YOU: Nachhaltige Produktion, nachhaltige Fahrzeuge



Bereits bei der Herstellung von Anhängern und Aufliegern für Bau, Spedition und Logistik achtet Fliegl auf Nachhaltigkeit. So wird an einem zentralen Standort konstruiert, produziert und montiert; CO2 verursachende Zwischenwerksverkehre über weite Distanzen entfallen. Für sein modernes Trailerwerk in Thüringen weist Fliegl eine positive Energiebilanz aus - die Stromproduktion liegt über dem eigenen Verbrauch. Fliegl betreibt ein Blockheizkraftwerk und hat großflächige Photovoltaikanlagen installiert; geheizt wird mit Hackschnitzeln und Abfallholz.



Die Lackierung der Fahrzeuge erfolgt in einer hocheffizienten, ressourcenschonenden Anlage, energieintensive Einbrennvorgänge sind nicht nötig. Um den Energieverbrauch weiter zu drosseln, hat Fliegl in Puls-Schweißmaschinen und in Fiber Laseranlagen investiert und die Hallenbeleuchtung komplett auf LED umgestellt. Das neue Hochregallager speist aufgewandte Energie wieder in den Kreislauf ein. Beim Einkauf von Fahrzeugkomponenten achtet Fliegl auf die Abnahme von Full Truck Loads, so dass Anlieferungen immer unter optimaler Auslastung erfolgen.



Fliegls Fahrzeugkonzepten liegt eine nachhaltige Produktphilosophie zugrunde. Leichtbau besitzt einen hohen Stellenwert, so dass Fliegl beim Trailergewicht Spitzenwerte erzielt - zugunsten von Nutzlast und CO2 Ausstoß. Das Fliegl Quick Lock System generiert ein Aerodynamik-Plus bei Gardinenaufliegern. Es kommt ohne hervorstehende Verschlussschnallen aus, sodass eine völlig ebene Planenfläche entsteht. Sattelkipper von Fliegl werden serienmäßig mit aerodynamischer konischer Mulde gebaut und mit Curved Chassis, das über einen runden, extrem flachen Rahmenhals verfügt - der Kipper ragt nicht über die Zugmaschine hinaus. Windabweiser und die innovative Membran Rückwand reduzieren ebenfalls den Luftwiderstand. Nur Fliegl stellt die Spur aller Trailer individuell und exakt per Laser ein - für weniger Rollwiderstand und geringeren Reifenverschleiß. Fliegls zweiachsige Twin Gardinensattel senken den Kraftstoffverbrauch und die Mautkosten im Vergleich mit Dreiachsern deutlich.



Ökologie und Nachhaltigkeit – Fliegl Trailer meint es ernst. Für seinen ganzheitlichen Ressourceneffizienzansatz wurde Fliegl Trailer mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 ausgezeichnet.



www.fliegl-fahrzeugbau.de

