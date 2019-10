Pressemitteilung BoxID: 772271 (Film- und Medienfestival gGmbH)

Stuttgart, Stadt der Kreativen

Laut einem neuen Bericht der Europäischen Kommission gehört Stuttgart zu den besten europäischen Städten im Bereich Kultur und Kreativität. In der Sektion Kreativwirtschaft hat es Stuttgart sogar an die Spitze geschafft. Ein Grund: das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS).



Neben dem Staatstheater, der Oper und dem SWR-Sinfonieorchester wird das ITFS im „Cultural and Creative Cities Monitor 2019“ der EU als herausragendes kulturelles Highlight der Region aufgeführt, das zudem eines der weltweit bedeutendsten Events für Animation mit Schnittstellen zu Games, Architektur, Kunst, Design und Comedy sei.



Prof. Ulrich Wegenast, künstlerischer Geschäftsführer des Veranstalters Film- und Medienfestival gGmbH: „Der Bericht unterstreicht, welche Strahlkraft das ITFS für die Region Stuttgart und darüber hinaus hat. Wir freuen uns, dass unser Festival international so hoch eingeschätzt wird.“ Dieter Krauß, Geschäftsführer Organisation und Finanzen, ergänzt: „Die Bedeutung von kulturellen Events darf auch über die kulturelle Qualität hinaus nicht unterschätzt werden. Wir wollen mit dem ITFS nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sondern auch die Kreativwirtschaft unterstützen.“



Gründe für die gute Platzierung sind außerdem zum einen die zahlreichen Patentanmeldungen innerhalb der Region, aber auch die vielen Arbeitsstellen im Bereich Kunst, Kultur und Unterhaltung. Damit hat die Region Stuttgart in Sachen Kreativität Städte wie Kopenhagen, Dublin oder Lissabon überholt. Im gesamten Vergleich mit europäischen XL-Städten zwischen 500.000 und 1 Mio. Einwohnern rangiert Stuttgart auf Platz Fünf.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (