Neue App GOe simuliert Fahrten mit den neuen Elektro- und Hybrid-Fahrzeugmodellen von Fiat Chrysler Automobiles

Innovative App ermöglicht Interessenten, die Vorteile der elektrifizierten Baureihen von Fiat, Jeep® und Fiat Professional virtuell zu erfahren. Auf simulierten Fahrten werden Vorteile bei Kosten und Emissionen im Vergleich zu konventionell angetriebenen Fahrzeugen ermittelt.



Fiat Chrysler Automobiles (FCA) setzt sich dafür ein, dass Elektro- und Hybrid-Technologie zur Basis einer alternativen Mobilität wird. Das Unternehmen gibt Interessenten gleichzeitig die Möglichkeit, mehr über Fahrzeuge mit dieser Technologie und ihre Vorteile zu erfahren. Das e-Mobility Team von FCA entwickelt deshalb zahlreiche Dienstleistungen, die Partner, Produkte und Serviceangebote aus verschiedenen Industriebereichen kombinieren, um die Nutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu erleichtern. Ziel ist es, alle möglichen Probleme in Chancen zu verwandeln, sowie die Anforderungen der Kunden mit den alternativen Nutzungsmöglichkeiten eines Autos in Einklang zu bringen. Dies ist Elektromobilität von FCA.



Das neuste Angebot seitens FCA ist die App GOe, die in zwei Varianten auf die Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle der Marken Fiat und Jeep® maßgeschneidert ist. Die Apps Fiat GOe LIVE und GO 4xe LIVE stehen demnächst für die Betriebssysteme Android und iOS zum kostenlosen Download bereit.



Um die Vorteile des lokal emissionsfreien Fahrens zu erleben, können auch Nutzer, die selbst noch kein Elektro- oder Hybridauto besitzen, mit den GOe-Apps eine Fahrt auf einer vorgegebenen Route simulieren. Die App berechnet die zurückgelegte Strecke, die verbrauchte elektrische Energie sowie den Batteriestatus und die verbleibende Reichweite. GOe nennt auch Ladestationen entlang der Route und zeigt an, wann ein Aufladen der Batterien erforderlich ist. Am Ende der virtuellen Fahrt werden mögliche Einsparungen an Treibstoffkosten und CO2-Emissionen ermittelt, die durch den Einsatz der Elektro- und Hybridautos von FCA im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erreicht würden.



Die Simulation funktioniert auch im Live-Modus während der Fahrer im eigenen Auto sitzt und von einer individuellen Start- zu einer Zieladresse unterwegs ist. So lassen sich mögliche Einsparungen bei Kosten und CO2-Emissionen konkret im Vergleich zum voll elektrisch angetriebenen neuen Fiat 500 oder zu den Plug-In-Hybriden aus der Palette der Jeep 4xe Modelle berechnen.



Die beiden GOe Apps geben darüber hinaus einen umfassenden Überblick über die Welt der elektrifizierten Fahrzeuge von FCA. So finden Nutzer in der Rubrik „Wussten Sie schon?“ Antworten auf ihre Fragen zur E-Mobilität und können mehr über die technischen Spezifikationen des neuen Fiat 500 und der neuen Jeep Modelle Renegade 4xe und Compass 4xe erfahren. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Probefahrt zu buchen und ein Angebot bei einem Autohaus nach Wahl anzufordern. Darüber hinaus lässt sich über die GOe App die „Virtual Casa 500“ besuchen. Dieser Online-Showroom erzählt virtuell über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Fiat 500, stellt außerdem den neuen Fiat 500 „la Prima“ sowohl in der Cabrio- als auch in der Limousinen-Version vor.



In der Rubrik "Öko-Berater" können Nutzer durch einfache Eingabe ihrer Postleitzahl die Öko-Boni und staatlichen Fördermaßnahmen für Käufer eines Elektroautos in ihrer Region einsehen, für den Fiat 500 ab sofort und für die beiden Jeep Modelle in Kürze. Im Bereich „Gamification“ werden Nutzer der GOe App ab etwa Mitte August dazu eingeladen, an Online-Wettbewerben teilzunehmen, um virtuelle Plaketten zu gewinnen, die ihr Wissen zur Elektro- und Hybridmobilität bestätigen.



Die Apps Fiat GOe LIVE und Jeep GO 4xe LIVE werden in naher Zukunft durch eine spezielle App für die elektrisch angetriebenen Transporter von Fiat Professional ergänzt. PRO-FIT by E-Ducato bietet neben ähnlichen Funktionen und Inhalten wie die GOe Varianten für Fiat und Jeep darüber hinaus den Managern von Nutzfahrzeugflotten die Möglichkeit, alternative Mobilitätslösungen zu simulieren, die auf den Anforderungen von professionellen Kunden basieren.



Die Applikation PRO-FIT by E-Ducato, die ab Anfang September zur Verfügung stehen wird, analysiert die Gesamtbetriebskosten des Fahrzeugs anhand von geplanter Fahrleistung sowie spezifischen Nutzungsanforderungen und erarbeitet Vorschläge zur Konfiguration des Fiat E-Ducato. PRO-FIT by E-Ducato wird ein weiterer Baustein im Konzept „Fit for Mission“ von Fiat Professional sein, das auf Innovation in der Mobilität bei gleichzeitiger Erfüllung der Anforderungen von Unternehmen und Arbeitnehmern abzielt.

