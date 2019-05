Pressemitteilung BoxID: 754008 (Fairmont Hotels & Resorts)

Up, up in the air

Pendeln, dehnen und schweben im Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi

Loslassen und schweben beim Anti-Gravity Yoga – oder soll es doch lieber der klassische Sonnengruß zum Sonnenaufgang sein? Im Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi können Gäste Körper, Geist und Seele mit uralten Yoga-Disziplinen stärken und Asanas im Tuch oder traditionelle Übungen praktizieren.



Beim Anti-Gravity Yoga, auch bekannt als Aerial-Yoga, hängen die Teilnehmer in sechs Quadratmeter großen Tüchern. Eine Herausforderung für diejenigen, die ungerne loslassen. Durch die Übungen im Tuch werden Kraft und gleichzeitig Vertrauen aufgebaut, während die angehenden Yogis ohne Bodenhaftung in der Luft schweben und den Körper dabei dehnen. Sie kombinieren Dehnung, Atmung und Meditation mit Gymnastik und Beweglichkeit.



Für diejenigen, die lieber den klassischen Sonnengruß oder den herabschauenden Hund praktizieren, offeriert das Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi ebenfalls Kurse – mit Blick auf den azurblauen Ozean, der am puderweißen Sandstrand von Palmen gesäumt ist. Gäste begrüßen den Sonnenaufgang und den Tag mit Yoga-Übungen, während sie tief durchatmen, ihr Gleichgewicht verbessern und den Geist beruhigen. Am Ende des Tages, wenn die Sonne am Horizont untergeht, wird beim Sunset Yoga eine Kombination aus Entspannungsübungen, Atemtechnik und Dehnungen angeboten.



Jeweils dreimal wöchentlich werden Sunrise Yoga sowie Sunset Yoga kostenfrei im Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi angeboten. Die privaten Anti-Gravity Yoga-Stunden können zu 75 US Dollar (ca. 67 Euro) pro Person zuzüglich Steuern gebucht werden.



Informationen und Buchungen unter www.fairmont-maldives.com, Tel: +960 654 8888 oder per E-Mail an reservations.maldives@fairmont.com.



Über Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi ist ein luxuriöses 112 Villenresort im Shaviyani Atoll nördlich von Malé. Bereits der Name ist vielversprechend – übersetzt „Insel im geheimen Wasser“ - und genau dieses Versprechen können seit April 2018 Gäste selbst erkunden. Die 16 Hektar große Insel liegt in einer der größten Lagunen der Malediven und bietet neben Strand- und Wasservillen auch fünf Tented Jungle Villen. Modern gestaltet wartet jede Villa mit einem eigenen Pool auf, Materialien wie Holz und Kupfer sorgen für einen zeitgenössischen Stil mit Boho-Atmosphäre. Für das Design zeichnet das US-amerikanische Architekturbüro Hirsch Bedner verantwortlich. Mit der Natur eins werden und das erste Unterwassermuseum der Malediven erkunden - dies ermöglicht das Coralarium des britischen Künstlers Jason deCaires Taylor, dessen Installationen unter und über Wasser in Sichtweite des Resorts stehen. Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi schließt sich an ein sanft abfallendes neun Kilometer langes Hausriff an, welches sich perfekt zum Schnorcheln wie Tauchen eignet.





