facts and fiction, eine der führenden Kreativ-Agenturen für Kommunikation im Raum mit Hauptsitz in Köln sowie in Berlin, erweitert die Geschäftsleitung. Neues Mitglied des Management Boards ist seit 1. Januar 2021 Julia Kullmann, die zuvor als stellvertretende Leiterin in der Berliner Dependance von facts and fiction tätig war.



In der 2009 gegründeten Berliner Niederlassung von facts and fiction arbeiten rund 20 Spezialist*innen, die politische Veranstaltungen und Ausstellungen v. a. in Deutschland gestalten und realisieren. Mit Kund*innen wie u. a. dem Bundespräsidialamt, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sowie dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gehört facts and fiction zu den etablierten Agenturen in Berlin, wenn es um politische Kommunikation geht.



Julia Kullmann wird neues Mitglied im Management Board

Julia Kullmann (34) arbeitet bereits seit 2011 im Berliner Team von facts and fiction – heute als Senior-Projektmanagerin, Teamleitung und stellvertretende Niederlassungsleiterin. Sie leitet große Projektteams mit interdisziplinärer Zusammensetzung im Auftrag von Unternehmen und Institutionen. Ihr Erfahrungsspektrum reicht von Konferenzen und Messeauftritten über digitale Formate bis hin zu Großveranstaltungen mit bis zu 20.000 Gästen, wie z. B. dem Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt in Bonn und dem Bürgerfest des Bundespräsidenten im Schlosspark Bellevue. Zu ihren Kund*innen gehören u. a. die Deutsche Bundesbank, das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), sowie das Bundespräsidialamt und seit 2020 die Friedrich-Ebert-Stiftung.



„Kreativität, Teamgeist und gesellschaftlich relevante Projekte – das macht facts and fiction für mich aus“, sagt Julia Kullmann. „Ich freue mich sehr über die Wertschätzung und das Vertrauen, das mir mit der neuen Position entgegengebracht wird. Als Mitglied des Management Boards kann ich in diesen spannenden Zeiten neue Akzente setzen. Bereits im letzten Jahr habe ich viele digitale und hybride Veranstaltungen für unsere Kund*innen umsetzten dürfen und freue mich, dieses Know-how in den kommenden Projekten einzubringen.“



Seit 2020 36 digitale und hybride Veranstaltungen umgesetzt

Ministerien und öffentliche Institutionen mussten 2020 wegen Corona völlig neue Wege gehen: Mehr als 36 Veranstaltungen wurden von facts and fiction Berlin im letzten Jahr digital oder hybrid umgesetzt. Beschleuniger für diese Entwicklung war die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit diversen geplanten Veranstaltungen, aber auch die Tatsache, dass gerade Ministerien und öffentliche Institutionen in Zeiten einer Pandemie große Kommunikationsbedürfnisse haben und durch verschiedenste Formate die Bürger*innen partizipativ in Entscheidungsfindungsprozesse einbinden wollen.



Auch für 2021 stehen bereits viele digitale oder hybride Projekte an, wie z. B. für das Arbeitsministerium, das Umweltministerium oder die Friedrich-Ebert-Stiftung. Denn Veranstaltungen und Ausstellungen werden seit 2020 neu gedacht – und finden in Zukunft sowohl analog als auch digital statt.



„2020 war ein besonderes Jahr für unser Berliner Team“, sagt Sven Wolgram, der seit 2012 als Direktor Politische Kommunikation das Berliner Büro der Agentur leitet und ebenfalls Mitglied des Management Boards ist. „Wegen der Corona-Krise mussten wir innerhalb kürzester Zeit alle Veranstaltungen als Online-Konferenz oder als hybrides Format komplett neu denken. Das hat viel technisches Know-how, aber vor allem auch konzeptionelle Überlegungen erfordert, was unsere Kund*innen sehr zu schätzen wissen. Mit Julia Kullmann, die im September diesen Jahres bereits seit zehn Jahren bei uns ist und als Expertin für Konferenzen, Messeauftritte und Großveranstaltungen gilt, können wir unser Wachstum in Berlin weiter vorantreiben. Aufgrund ihrer Erfahrung, die sie in verschiedenen Positionen in der Vergangenheit gesammelt hat, ist sie die perfekte Ergänzung für das Leitungsteam von facts and fiction.“



Eine Auswahl der digitalen Projekte des Berliner facts and fiction Büros:





Bundesministerium für Umwelt / 11. Petersberger Klimadialog: https://www.factsfiction.de/projekte/11-petersburger-klimadialog/

Bundesministerium für Arbeit und Soziales / Videokonferenz der EU-Arbeitsminister*innen: https://www.factsfiction.de/projekte/eu-rat-videokonferenz/

Bundesministerium für Umwelt / Dialogreihe „Wir schafft Wunder“: https://www.factsfiction.de/projekte/wir-schafft-wunder/



