Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) im Deutsche Bahn-Konzern klar gewonnen. 88 Prozent der Mandate entfallen auf Kandidatinnen und Kandidaten der EVG. „Wir freuen uns über dieses klare Votum und sagen toi-toi-toi für die Gewählten“, sagte der Stellvertretende EVG-Vorsitzende Martin Burkert. „Die jungen EVG-Teams in diesen Gremien werden in den kommenden zwei Jahren gemeinsam mit den Betriebsräten dafür sorgen, dass die Nachwuchskräfte gute Perspektiven für ihr Berufsleben bei der Eisenbahn haben.“



Nach aktuellen Zahlen hat die EVG 564 der insgesamt 640 Mandate gewonnen. Insgesamt werden in 194 Betrieben des DB-Konzerns Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.



„Nachwuchskräfte sind heute für den DB-Konzern wichtiger denn je“, so Martin Burkert weiter. „Der demografische Wandel ist in vollem Gange und die Eisenbahn-Unternehmen brauchen junge Beschäftigte, um auch eine Perspektive für die Verkehrswende zu haben.“ Kritisch sei zu werten, dass Eisenbahnunternehmen außerhalb der Deutschen Bahn bisher so gut wie gar keine Strukturen für die Interessenvertretung ihrer Nachwuchskräfte entwickelt haben. „Auf Dauer werden auch diese Unternehmen nicht drumherum kommen, eigene Nachwuchskräfte auszubilden und dann erwarten wir auch hier die Bildung von JAV’en.“

