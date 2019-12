Pressemitteilung BoxID: 780866 (Eurowings GmbH)

Germanwings bietet Ufo die Schlichtung aller offenen Tarifthemen an





- Ufo-Streikgrund Teilzeit: Germanwings bietet mit sofortiger Wirkung Tarifvertrag Teilzeit der Lufthansa an



- Damit entbehrt der angekündigte Streik der von Ufo formal angeführten Grundlage



- Emotionaler Appell des Germanwings-Geschäftsführers: „Dürfen Erfolge unserer Mitarbeiter nicht zum Jahreswechsel opfern“



Germanwings unternimmt alles, um Fluggästen ein normales Flugprogramm zwischen den Jahren anbieten zu können. Die Geschäftsleitung des Kölner Flugbetriebs hat der Flugbegleiter-Organisation UFO heute eine Schlichtung aller offenen Tarifthemen bei Germanwings angeboten. „Damit signalisieren wir erneut unseren festen Willen, Germanwings Mitarbeitern schnellstmöglich klare Perspektiven für das Jahr 2020 und darüber hinaus zu geben. Dafür brauchen wir aber die Bereitschaft der UFO und schnelle Lösungen am Tariftisch, keine UFO-Streiks zwischen Weihnachten und Silvester“, sagte Germanwings-Geschäftsführer Francesco Sciortino. Germanwings führt alle Flüge im Auftrag der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Eurowings aus. Mit 30 von insgesamt 140 Eurowings Flugzeugen bestreitet Germanwings heute gut 20 Prozent des Eurowings Flugbetriebs.



Verbunden mit der angebotenen Schlichtung soll auch für den aktuellen Streikgrund der UFO, die Einführung eines Tarifvertrags Teilzeit analog Lufthansa, eine kurzfristige Lösung gefunden werden. Dafür bietet Germanwings den Tarifvertrag Teilzeit der Lufthansa vollumfänglich und mit sofortiger Wirkung an. Teilzeit ist bereits seit vielen Jahren gelebte Praxis im Unternehmen. Bereits heute bietet Germanwings mehr als 30 verschiedene Teilzeit-Modelle an. Im Jahr 2019 konnten für die rund 800 Flugbegleiter nahezu alle Teilzeit-Wünsche realisiert werden. Lediglich für elf Mitarbeiter konnte deren bevorzugter Wunsch nach Teilzeit aus operationellen Gründen nicht gewährt werden. Für diese Einzelfälle einen dreitägigen Streik vom Zaun zu brechen sei unverhältnismäßig, betonte Sciortino.



Der Geschäftsführer verbindet die Bereitschaft zur Schlichtung aller offenen Germanwings Tarifthemen mit einem Appell an die Vernunft der Gewerkschaftsfunktionäre. „Wollen wir wirklich leidenschaftliche Service-Mitarbeiter zwischen Weihnachten und Neujahr mit der Frage belasten, ob sie ihre Fluggäste in einer ganz wichtigen Ferienphase einfach stehen lassen?“ Weite Teile der Belegschaft sind fassungslos über diesen Streikaufruf, zumal dadurch wesentliche Erfolge des Jahres 2019 aufs Spiel gesetzt würden. Sciortino: „Germanwings hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Unternehmen zurück ist unter den pünktlichsten und zuverlässigsten Airlines in Europa, zuletzt sogar mit neuen Rekordwerten in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld. Diesen wichtigen Erfolg aller Mitarbeiter aufs Spiel zu setzen, wäre geradezu zynisch. Welcher Mitarbeiter, ob in Kabine, Cockpit oder am Boden, soll das bitte noch verstehen?“

